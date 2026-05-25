Ręczniki szorstkie jak papier? Chemiczka radzi: wystarczą 4 łyżki tego, by były miękkie jak chmurki

Czy ręczniki można prać domowymi sposobami?

Wilgoć. bakterie oraz regularny kontakt ze skórą. Ręczniki to specyficzny rodzaj materiałów, które wymagają dokładnego i regularnego prania. Z jednej strony, pranie ręczników powinno usuwać z nich wszelkiego rodzaju bakterie oraz zarazki, a z drugiej, musi być na tyle delikatne, by ręczniki nie sztywniały. Wycieranie skóry szorstkimi ręcznikami jest mało przyjemne i może być drażniące dla skóry wrażliwej. Eksperci wskazują, że do prania ręczników najlepiej używać stosunkowo wysokiej temperatury. W przypadku ręczników bawełnianych może to być nasze 60 st.C. Na rynku dostępne są także ręczniki syntetyczne, które szybciej schną i dobrze sprawdzają się w podróży. Do takich materiałów podczas prania najlepiej jest wybierać temperaturę 40 st.C.

W ostatnim czasie do prania ręczników polecane są domowe sposoby. Często są one równie skuteczne, co kupne płyny i proszki do prania, a o wiele tańsze. Wiele osób do prania ręczników używa octu, który świetnie zmiękcza tkaniny oraz usuwa brzydkie zapachy. Warto jednak wiedzieć, że ocet nie dopierze wszystkich plam, a jego częste stosowanie może mieć wpływ na gumowe elementy pralki.

Dodaj 4 łyżki tego do prania ręczników. Sposób chemiczki na czyste ręczniki

Moja chemiczka w szkole powtarzała, że świetnym sposobem na pranie ręczników jest zwykła sól kuchenna. Wykazuje ona bowiem właściwości, które rewelacyjnie sprawdzą się podczas prania. Przede wszystkim sól kuchenna chroni kolory i zapobiega ich blaknięciu. Dodatkowo sól może wzmocnić działanie proszku do prania i zniwelować brzydkie zapachy, które często pojawiają się na ręcznikach. Do prania możesz wykorzystać zarówno zwykłą sól z kuchni lub kupić gotowe mieszanki. Za 1,5 kilograma soli do prania należy zapłacić około 40 złotych. Dodając sól do prania ręczników możesz wymieszać ją z proszkiem lub dodać solo bezpośrednio do bębna pralki.

