Wiosna rozkwita z KFC Cezar. Sieć zapowiada powrót lekkich dań i całkowitą nowość – Cezar Sandwich

KFC odświeża wiosenną kartę, wprowadzając do menu pięć dań z linii Cezar. To propozycja, która łączy w sobie wszystko, co najlepsze, czyli jedną z najpopularniejszych sałatek świata z soczystą, panierowaną polędwiczką. Od teraz fani kurczaka mogą wybierać spośród kilku lekkich wariantów, które sprawdzą się jako przekąska lub szybki lunch.

W środku? Precyzyjnie dobrany zestaw składników, który sprawia, że obok nowości ciężko przejść obojętnie. Świeże warzywa, aromatyczny ser corregio, bekon oraz delikatny sos Cezar. W oryginalnej interpretacji KFC dopełnieniem jest ikoniczny, soczysty kurczak z chrupiącą panierką. Całość tworzy sycącą kompozycję, a nowe menu staje się balansem dla osób szukających świeżego i jednocześnie intensywnego smaku.

Każdy znajdzie coś lekkiego

W nowym menu znalazło się aż pięć różnych propozycji, które z łatwością można dopasować do indywidualnych potrzeb i tempa dnia:

Cezar Sandwich – tegoroczna nowość. Tost z pieczywa maślanego, a w nim pikantny filet z piersi kurczaka w towarzystwie aromatycznego corregio, przypieczonego sera cheddar i gouda oraz świeżego pomidora. Całość oblana kremowym sosem Cezar.

Bajgiel Burger Cezar – propozycja idealna na większy głód. Solidna porcja świeżych dodatków i kultowego kurczaka zamknięta w chrupiącym bajglu.

Maxi Twist Cezar – synonim wygody. Świeże składniki w towarzystwie złocistych kawałków kurczaka, boczku, grzanek i sosu Cezar. Całość zawinięta w poręczną tortillę, idealna szybki lunch.

Sałatka Cezar - absolutna klasyka gatunku. Porcja świeżości z chrupiącym kurczakiem, serem corregio i warzywami.

Frytki Cezar – duża porcja posypana kawałkami bekonu i oblana delikatnym sosem Cezar.

Menu KFC Cezar będzie dostępne od 13 maja we wszystkich restauracjach i w dostawie. Oferta obowiązuje do odwołania.