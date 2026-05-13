Sypnij pół szklanki na wiadro wody i podlej surfinie balkonowe. Będą szaleć kwiatami przez całe lato. Domowy nawóz do surfinii

Surfinie to królowe balkonów, lecz by kwitły bujnie do jesieni, wymagają regularnego i odpowiedniego nawożenia.

Poznaj sekret naturalnego "boostera" z płatków owsianych, który efektywnie pobudzi Twoje rośliny do spektakularnego tworzenia pąków.

Sprawdź, jak przygotować ten prosty, domowy nawóz w zaledwie 24 godziny i ciesz się nieprzerwanym festiwalem barw na balkonie!

Domowy nawóz do surfinii pobudzi je do bujnego kwitnienia

Surfinie to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych i najbarwniejszych kwiatów, które latem pojawiają się na naszych balkonach. Długie, zwisające i ukwiecone pędy rośliny fantastycznie prezentują się w podwieszanych doniczkach, ale także doskonale wyglądają w skrzynkach na balkonowych balustradach. Co ważne są to rośliny łatwe w pielęgnacji, a charakteryzują się pięknymi, obfitymi kwiatami, które utrzymują się nawet do października. Oczywiście przy odpowiednim odżywieniu. To dlatego nawożenie surfinii jest tak ważnym elementem pielęgnacji tych roślin. Regularne dostarczanie składników odżywczych zapewni im zdrowy wzrost, obfite kwitnienie i odporność na choroby. Otóż surfinie to rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych i z racji, że w doniczkach, gdzie mają ograniczoną ilość podłoża, to ich nawożenie jest szczególnie istotne. A co najlepiej sprawdzi się w pobudzaniu surfinii do kwitnienia? Wykorzystaj do tego ten domowy nawóz na bazie płatków owsianych.

Sypnij pół szklanki na wiadro wody i podlej surfinie balkonowe. Będą szaleć kwiatami przez całe lato

Domowy nawóz z płatków owsianych jest naturalnym "boosterem" dla surfinii, wspierającym mikroflorę glebową i dostarczającym nieco potasu i fosforu. Płatki owsiane zawierają bowiem węglowodany stanowiące pożywkę dla mikroorganizmów glebowych, co poprawia strukturę i żyzność gleby. Dostarczają roślinom także potasu i fosforu, które się ważne dla kwitnienia i odporności roślin. Jak przygotować domowy nawóz do surfinii z płatków owsianych? Wsyp około pół szklanki płatków do wiadra wypełnionego odstaną wodą i pozostaw na 24 godziny w temperaturze pokojowej. Możesz od czasu do czasu zamieszać. W tym czasie część składników odżywczych przeniknie do wody, a węglowodany zaczną delikatnie fermentować. Po upływie tego czasu przecedź płyn przez sitko lub gazę, aby usunąć resztki płatków. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie stałe cząstki, ponieważ mogą one powodować pleśń lub przyciągać szkodniki do doniczki.

Pielęgnacja surfinii w doniczkach. Jak o nie dbać, aby bujnie kwitły?

W pielęgnacji surfinii nie wolno zapominać o kilku ważnych zasadach, które mają spory wpływ na kondycję rośliny i utrzymanie przez nią kwiatostanów.

Stanowisko powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru (min. 6h słońca).

Regularnie podlewaj, utrzymuj wilgotne podłoże, unikaj przelania. Podlewaj rano lub wieczorem.

Co tydzień odżywiaj specjalnym nawozem do surfinii (płynny lub o spowolnionym działaniu).

Regularnie usuwaj przekwitłe kwiaty i skracaj pędy. W połowie sezonu przytnij mocniej o 1/3.

Obserwuj rośliny, stosuj fungicydy/insektycydy w razie potrzeby. Zapewnij dobre warunki uprawy.

