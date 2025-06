Tej tajemnicy o nawożeniu surfinii nie zdradzi Ci żaden ogrodnik. Zalej wodą i podlej surfinie, a kwiaty utrzymają się do później jesieni. Nawóz do surfinii na wzmocnienie

Tej tajemnicy o nawożeniu surfinii nie zdradzi Ci żaden ogrodnik

Surfinie to jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych. Nie są trudne w pielęgnacji, a charakteryzują się pięknymi, obfitymi kwiatami, które utrzymują się nawet do października. Oczywiście przy odpowiednim odżywieniu. To dlatego nawożenie surfinii jest tak ważnym elementem pielęgnacji tych roślin. Regularne dostarczanie składników odżywczych zapewni im zdrowy wzrost, obfite kwitnienie i odporność na choroby. Otóż surfinie to rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych i z racji, że w doniczkach, gdzie mają ograniczoną ilość podłoża, to ich nawożenie jest szczególnie istotne. Czym najlepiej jest odżywiać surfinie latem? Z pewnością muszą być to nawozy bogate w azot, potas i fosfor. I zapewne żaden ogrodnik nie wyjawi Ci tego tajemniczego przepisu na domowy nawóz do surfinii, dzięki którym utrzymają kwiatostany do późnej jesieni.

Domowy nawóz do surfinii na wzmocnienie i długie kwitnienie

Przygotowanie tego domowego nawozu do surfinii jest naprawdę proste. Potrzebujesz liści laurowych i wody.

Przepis na nawóz do surfinii:

Zalej 10-15 liści laurowych litrem wrzącej wody. Odstaw na 24 godziny, aby napar ostygł i nabrał mocy. Przecedź napar i podlej nim surfinie.

Nawóz z liści laurowych stosuj raz na 2-3 tygodnie, podlewając nim surfinie. Taki napar zawiera mikroelementy niezbędne dla wzrostu kwiatów. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić z ilością nawozu, ponieważ nadmiar składników odżywczych może być szkodliwy dla roślin. Ten domowy nawóz sprawi, że Twoje surfinie będą zachwycać swoim pięknem aż do późnej jesieni.

Pielęgnacja surfinii. Ważne zasady

W pielęgnacji surfinii nie wolno zapominać o kilku ważnych zasadach, które mają spory wpływ na kondycję rośliny i utrzymanie przez nią kwiatostanów.