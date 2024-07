Zalewam gorącą wodą i następnego dnia podlewam surfinie. Burza kwiatów zdobi mój balkon aż do jesieni. Domowy nawóz do surfinii na obfite kwitnienie

Jak prawidłowo umieścić kapsułkę do prania w pralce? Większość osób robi to źle przez to ubrania są niedoprane, a pralka może się zniszczyć. Oto, jak powinno się używać kapsułek do prania

Zalewam gorącą wodą i po 24 godzinach podlewam surfinie. Burza kwiatów zdobi mój balkon aż do jesieni

Surfinie to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych i zarazem najpopularniejszych kwiatów w Polsce, które latem pojawiają się na naszych balkonach. Długie, zwisające i ukwiecone pędy rośliny fantastycznie prezentują się w podwieszanych doniczkach, ale także doskonale wyglądają w skrzynkach na balkonowych balustradach. Jeśli jesteś fanką surfinii na balkonie i zastanawiasz się, jak je pielęgnować, aby bujnie kwitła, a kwiatostan utrzymywał się aż do jesieni, to pamiętaj, aby dostarczyć roślinie niezbędnych do kwitnienia składników odżywczych, zwłaszcza potasu. W tym przypadku doskonały okazuje się domowy nawóz do surfinii przygotowany ze skórek banana. Jak go przygotować? Pokrój skórki z 2 bananów na drobne kawałeczki, umieść je w litrowym słoiku i zalej do pełna gorącą wodą. Odstaw napar na dobę, a następnie odcedź i podlej swoje kwiaty balkonowe. Taki nawóz do surfinii można stosować raz na dwa tygodnie, a roślina bezie kwitnąć aż do jesieni.

Domowy nawóz do surfinii na bujne kwitnienie

Innym, ale równie skutecznym domowym sposobem na bujne kwitnienie surfinii jest nawóz z fusów po kawie. Resztki po przygotowaniu małej czarnej wystarczy zalać odstana przegotowaną wodą. Takim naparem podlewamy surfinie co trzy dni. Fusy można także wysuszyć i zmieszać z wierzchnia warstwą ziemi w doniczce.