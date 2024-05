Kruszę w drobny mak i podsypuję jukę ogrodową co 2 tygodnie. Rośnie jak szalona i puszcza pęd za pędem. Domowy nawóz do juki ogrodowej

Sypię to wokół mrowiska w ogrodzie i mam spokój na długie lata. Mrówki pęcznieją i umierają! Skuteczny sposób, by pozbyć się mrówek z ogrodu

Juka ogrodowa jest jedną z najczęściej spotykanych roślin ozdobnych w ogrodach Polaków. Z pewnością to zasługa niewymagającej uprawy. Juka to roślina, której naturalnym środowiskiem występowania są kraje ciepłe. Lubią ciepło, słońce i bez problemu poradzą sobie z okresami susz. Zastanawiasz się jak dbać o jukę ogrodową, aby prezentowała się okazale i nie żółkła? Oprócz nawadniania nie zapomnij o nawożeniu juki. Dzięki temu będzie odporna na wszelkie choroby, szkodniki i będzie rosła, jak szalona. Doskonałym domowym nawozem do juki ogrodowej będą skorupki jajek. Otóż nie tylko dostarczą juce wapnia, które pobudzą system korzeniowy do wzrostu, ale także obniżą kwasowość gleby. Zasilenie juki nawozem wapniowym ze skorupek jaj, ochroni je przed chorobami grzybowymi, zamieraniem wierzchołków, zwijaniem się liści i gniciem.

Jak przygotować domowy nawóz do juki ogrodowej?

Przygotowanie tego domowego nawozu do juki ogrodowej jest niezwykle proste. Wystarczy rozgnieść lub najlepiej zmielić na drobny mak skorupki z kilku jaj. Następnie podsypujemy powstałym proszkiem ziemię wokół juki i mieszamy z glebą. Pod wpływem wilgoci wapń stopniowo zacznie uwalniać się do gleby.