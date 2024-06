Mieszam wodę, przyprawy i to! Co wieczór w czerwcu podlewam tym swoje róże. Oprysk na róże, po którym żadne choroby i szkodniki nie będą problemem! Naturalny oprysk na róże

Babcia Krysia tak prała ręczniki. Wlewała to do pralki Frani, a ręczniki były zawsze miękkie i puchate! Bez octu! Sama też tak piorę ręczniki. Sposób na pranie ręczników, by były miękkie

Czym są przędziorki?

Przędziorki zaliczane są do rodziny roztoczy. To niewielkie szkodniki, które w pierwszej fazie ataku na rośliny łatwo jest przeoczyć. Atakują zarówno krzewy, jak i drzewa. Żywią się przede wszystkim okiem roślinnym z blaszki liści, dlatego też najczęściej żerują na spodzie roślin. Uszkodzone przez przędziorki liście tracą możliwości fotosyntezy i efekcie obumierają. Przędziorki często atakują krzewy róż i mogą doprowadzić do całkowitego zatrzymania wzrostu oraz kwitnienia krzewu.

Mieszam ze sobą te 3 składniki z kuchni i opryskuje róże! Oto mój sposób na przędziorki

Ogrodnicy polecają naturalne opryski na przędziorki. Sprawdzą się one w przypadku, gdy szkodników nie jest bardzo dużo. Krzewy róż warto prewencyjne opryskiwać w drugiej połowie czerwca. Możesz przygotować naturalny oprysk na róże na bazie pieprzu. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą 2 l wody, 1 łyżeczkę pieprzu cayenne oraz kilka kropel płynu do naczyń. Całość dobrze wymieszaj i odstaw na jedną dobę. Po tym czasie miksturę przecedź przez sito i spryskaj nią róże od spodniej strony. Uważaj, by oprysk nie dostał się do oczu ponieważ może on działać podrażniająco. Ten rodzaj oprysku na róże stosuj raz w tygodniu zaczynając od drugiej połowy czerwca. Podobny efekt co oprysk z pieprzy przyniesie mieszanka szarego mydła i czosnku.

