Wymieszaj z wrzątkiem i wlej do doniczki, a zwalczysz ziemiórki na dobre. Zadziała na małe muszki niczym trutka. Sposób na ziemiórki

Wymieszaj z wrzątkiem i wlej do doniczki, a zwalczysz ziemiórki na dobre

Ziemiórki to małe, czarne muszki krążące nad naszymi roślinami doniczkowymi. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że mamy do czynienia z prawdziwymi szkodnikami, które osłabiają nasze rośliny. Młode ziemiórki w postaci larw najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych lub ogrodowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie nasze rośliny marnieją, a z czasem mogą obumierać. Problem polega na tym, że niezwykle trudno jest skutecznie zwalczyć ziemiórki, gdyż przenoszą się one na kolejne rośliny, dlatego warto działać kompleksowo. Oprócz wyłapywania dorosłych osobników unoszących się nad doniczkami trzeba także pozbyć się ich larw z ziemi. Skutecznym sposobem na ziemiórki jest intensywny napar z rumianku. Wymieszaj ziele z wrzątkiem, a gdy ostygnie wlej do doniczki, a zwalczysz ziemiórki na dobre. Jak przygotować taki napar na szkodniki?

Domowy sposób na ziemiórki. Napar z rumianku zadziała na nie niczym trutka

Na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki. Jednak zanim podejmiemy tak radyklane kroki warto wypróbować ten domowy napar z rumianku. Już po trzech tygodniach zauważysz, że ziemiórek jest mniej lub zniknęły całkowicie. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Potrzebujesz 10 saszetek rumianku lub 100 g koszyczków rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj około 30 minut, aż wystygnie. Jeśli napar przygotowujesz z koszyczków, to koniecznie przecedź je przez sitko, a powstałym płynem podlej swoje rośliny doniczkowe. Ten zabieg powtórz po 7 dniach, a następnie po 14.

Jak zapobiec ziemiórkom w roślinach?

Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.