Zamiast do ciasta, rozsypuję to wokół kwiatów w ogrodzie. W kilka dni pozbyłam się pleśni z ziemi. Od tego momentu pleśń i grzyby nie tykają moich roślin! Sposób na pleśń w kwiatach

Tak prane firanki nie wymagają prasowania. Wyjmuję z pralki gładkie, gotowe do powieszenia. Sposób na pranie firanek

Podsypuję tym swoje rośliny. W ten sposób, raz na zawsze, pozbyłam się pleśni z ogródka

Biały lub szarawy nalot na ziemi może okazać się pleśnią. Wiele początkujących ogrodników zastanawia się, dlaczego ich ziemia pleśnieje. Najczęściej wynika to z nadmiaru wody i zbyt wysokiej intensywności wilgoci w górnej warstwie gleby. Pleśń w ziemi pojawia się zarówno w ogrodzie, jak i w kwiatach doniczkowych. Najczęściej nie stanowi ona zagrożenia dla samych roślin, jednak wygląda nieestetycznie i raczej nie kojarzy się dobrze. Okazuje się, że sposób na pozbycie się pleśni z ziemi jest banalnie prosty. Wystarczy, że wokół roślin wysypiesz cynamon. Jeszcze lepsze efekty przyniesie wymieszanie górnej warstwy gleby z cynamonem. Bywa, że zabieg należy kilkukrotnie powtórzyć. Cynamon jest wyjątkowo skuteczny w walce z pleśnią i już po pierwszym jego użyciu zauważysz sporę różnicę.

Zastosowanie cynamonu w ogrodzie

Cynamon to niepozorna przyprawa, która najczęściej kojarzy się z domowymi wypiekami i innymi słodkościami. Ma on również szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. W połączeniu z aspiryną cynamon tworzy świetny, domowy ukorzeniacz do roślin. Stymuluje rozwój systemów korzeniowych i wpływa na wzrost rośliny. Przeciwdziała również chorobom kwiatów. Cynamon rewelacyjnie sprawdzi się również jako odstraszacz na mrówki i komary. W przypadku tych pierwszych cynamon tworzy naturalne bariery, których mrówki nie potrafią sforsować.

Quiz: Kwiatki bratki i? Oto arcytrudny test. Znasz polskie piosenki o kwiatach albo z kwitami w tle? Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od prostego tekstu, z którym poradzi sobie nawet przedszkolak. Radiowe Nutki w piosence „Kwiatki bratki” wspominają jeszcze o innych kwiatach „dla Malwinki, dla Dorotki”. Jakich? Trzykrtoki Stokrotki Paprotki Dalej