Rozpuść w wodzie i umyj płytki w kuchni, a rozpuści tłuste plamy z jedzenia. Bez szorowania i chemii. Mycie płytek kuchennych 

Mycie płytek kuchennych to wyzwanie, zwłaszcza w walce z tłustymi plamami i smugami.

Tradycyjne środki często zawodzą, pozostawiając nieestetyczne zacieki i osad.

Poznaj prosty, domowy sposób z sodą oczyszczoną, który zapewni idealną czystość bez smug.

Odkryj, jak ten jeden składnik odmieni Twoją kuchnię!

Rozpuść w wodzie i umyj płytki w kuchni, a rozpuści tłuste plamy z jedzenia

Chyba każda pani domu doskonale zdaje sobie sprawę, że mycie płytek w kuchni to nie lada wyzwanie. Kafelki znajdujące się między szafkami kuchennymi szybko ulegają zabrudzeniom, których nie sposób usunąć samą wodą. Nawet mycie płytek kuchennych specjalistycznymi środkami, często skutkuje smugami, które powstają przez rozmiękczenie resztek tłuszczu znajdującego się na kafelkach. Mycie płytek kuchennych wymaga od nas również usunięcia zacieków i osadu kamiennego, który jest obecny w okolicy zlewu. Czym zatem powinno się myć płytki w kuchni, aby nie było widać na nich smug i były perfekcyjnie czyste? Tu oczywiście dobrym sposobem będzie przygotowanie domowego płynu do mycia płytek, który świetnie poradzi sobie z zaciekami i tłustymi plamami, ale nie pozostawi na ich powierzchni smug. Rozpuść w wodzie sodę i umyj powstałym płynem kafelki w kuchni, a bez problemu rozpuści się tłuste plamy.

Mycie płytek w kuchni. Płyn z sodą oczyszczoną

Do przygotowania płynu do mycia płytek kuchennych, który z łatwością upora się z tłustymi plamami i resztkami jedzenia potrzebujesz jedynie letniej wody i sody oczyszczonej. Wsyp 50 g sody do butelki z atomizerem, wypełnionej ciepłą wodą. Wstrząśnij, aby składniki się wymieszały i przystąp do mycia kafelków między szafkami w kuchni. Spryskuj je kawałek po kawałku i przecieraj wilgotną ściereczką. Następnie wytrzyj do sucha. Soda oczyszczona znakomicie radzi sobie z zaciekami z wody, ale też usuwa tłuste plamy i resztki jedzenia, które pojawiły się na kafelkach w trakcie gotowania. W efekcie płytki kuchenne będą lśnić bez smug.