Dodaję 120 ml do letniej wody i przecieram płytki w kuchni. Tłuszcz i zacieki znikają, a kafelki lśnią jak nigdy wcześniej. Sposób na mycie płytek w kuchni

Wlewam 1/2 szklanki do ciepłej wody i myję płytki w kuchni. Tłuszcz i zacieki znikają

Przed świętami w wielu domach trwają zacięte porządki. W związku z tym sprzątamy niemal każdy zakątek swojego mieszkania. No i oczywiście wtedy nie można pomijać kuchni, w której to przecież przygotowywane są potrawy. Jednym z najbardziej zabrudzonych miejsc w kuchni są często płytki na ścianie. To na nich widać zacieki z wody, a na wysokości kuchenki - zacieki z tłuszczu, czy śladu jedzenia. Jak myć płytki w kuchni, aby były czyste bez smug? Tu kluczowe jest zastosowanie odpowiednich płynów, gdyż tłuszcz może sprawić, że na płytkach powstaną nieestetyczne smugi. Dlatego zawsze wykorzystuje w takiej sytuacji ocet. Do 2 litrów ciepłej wody wlewam pół szklanki octu i dodaję 3 krople płynu do mycia naczyń. Dokładnie mieszam i przelewam do butelki z atomizerem. Następnie spryskuje tym domowym płynem płytki i przecieram je wilgotną ściereczką, a następnie osuszam ręcznikiem papierowym. Płytki są czyste i lśnią jak nigdy wcześniej.

Mycie płytek w kuchni z tłuszczu

W myciu płytek kuchennych z pewnością pomocny okaże się płyn do szyb - najlepiej z dodatkiem alkoholu. Ten detergent doskonale rozpuści tłuszcz i brud, a także usunie wapienne osady z wody. Kolejnym sposobem na mycie płytek z tłuszczu będzie wykorzystanie tabletki do zmywarki. Wystarczy ją rozpuścić w ciepłej wodzie i umyć płytki. Będą lśniąco czyste.