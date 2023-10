Wysyp na blaszkę i nastaw piekarnik na 200 stopni. Brud i przypalony tłuszcz znikną. Sposób na czyszczenie blachy piekarnika

Wysyp na blaszkę i nastaw piekarnik na 200 stopni. Brud i przypalony tłuszcz znikną

Piekarnik to jeden z tych sprzętów w kuchni, który bardzo szybko ulega zabrudzeniom. Wystarczy chwila nieuwagi podczas pieczenia, aby jedzenie czy tłuszcz przypalił się we wnętrzu. Jeśli nie usuniemy go od razu to potem wyczyszczenie piekarnika jest nie lada wyzwaniem. Podobnie jest w przypadku brudniej blachy piekarnika. Przypalony tłuszcz i zaschnięte resztki jedzenia potrafią naprawdę mocno przywierać do jej powierzchni. Jak wyczyścić blachę piekarnika? Tu pomocny będzie domowy sposób. Wysyp na blachę opakowanie sody oczyszczonej i 2 łyżki soli kuchennej. Włóż ją do piekarnika i nastaw urządzenie na 30 minut na temperaturę 200 stopni. Po zakończeniu poczekaj aż blacha przestygnie i wyszoruj ją płynem do mycia naczyń. Soda oczyszczona i sól pod wpływem temperatury wejdą w reakcję z brudem i tłuszczem, dzięki czemu potem będzie je o wiele łatwiej usunąć.

Czyszczenie piekarnika domowymi sposobami

Czyszczenie piekarnika może być zdecydowanie prostsze niż myślisz. Z przypalonym brudem w jego wnętrzu doskonale poradzą sobie ekologiczne środki i domowe sposoby. Jednym z nich jest wymieszanie 5 szklanek wody z 1 szklanką octu w naczyniu żaroodpornym i wstawienie go do piekarnika. ten z kolei nastawiamy na temperaturę 200 stopni na około 30-40 minut. Po tym czasie czekamy aż przestygnie i myjemy go. Na trudne zabrudzenia polecamy zastosowanie pasty z sody oczyszczonej.