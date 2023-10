Wsyp 4 łyżki do zmywarki i uruchom urządzenie. Wnętrze będzie czyste i pachnące. Szybki sposób na czyszczenie zmywarki

Wsyp 4 łyżki do zmywarki i uruchom urządzenie. Wnętrze będzie czyste i pachnące

Czyszczenie zmywarki to czynność, którą powinno się wykonywać nie rzadziej niż raz na miesiąc. W przeciwnym razie zaczyna wydobywać się z niej nieprzyjemny zapach, a nawet może nieskutecznie myć naczynia. Jak wyczyścić zmywarkę? Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj ten domowy sposób na czyszczenie zmywarki. Wystarczy, że na dnie wnętrza urządzenia rozsypiesz 4 łyżki stołowe sody oczyszczonej. Następnie uruchom program z temperaturą powyżej 60 stopni Celsjusza. Po jego zakończeniu zmywarka będzie czysta i pachnąca świeżością.

Jak czyścić zmywarkę, aby z niej nie śmierdziało?

Czyszczenie zmywarki warto podzielić na etapy. W pierwszej kolejności wyciągnij filtr, rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona - odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń i gotowe.