Wsypuję 2 łyżki do bębna zamiast płynu do płukania, a moje pranie pięknie pachnie. Wyjmuję świeże i czyste ubrania. Sposób na pachnące pranie

Wsyp 2 łyżki do pralki, a pranie będzie pachnieć jak nigdy dotąd

Pranie ubrań w pralce to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy w tygodniu. Oczywiście kluczowe jest kolorystyczne posegregowanie rzeczy i dobranie odpowiedniego programu i detergentu do prania. A co zrobić, jeśli po wyjęciu upranych ubrań z bębna okaże się, że wcale nie pachną świeżo? Wówczas warto zastosować ekologiczny proszek zmiękczający tkaniny, który dodatkowo sprawi, że będą pachnieć obłędnie. Potrzebujesz 1 szklanki gruboziarnistej soli, 1/2 szklanki sody oczyszczonej i 30 kropel ulubionego olejku eterycznego. Wymieszaj te składniki ze sobą i przesyp do słoika. Włóż do pralki brudne rzeczy, dodaj detergent, który zawsze używasz do prania, a na koniec wsyp do bębna 2 łyżki stołowe przygotowanego proszku zapachowego. Nastaw pranie, a po zakończeniu cyklu wyjmiesz z pralki pięknie pachnące ubrania. To domowy sposób na pachnące pranie, który skradł serca wielu kobiet.

Jak prać ubrania, aby pachniały świeżością?

Jeśli chcesz, aby Twoje pranie pachniało świeżością, to przede wszystkim zadbaj o czystość swojej pralki. Pleśń na kołnierzu pralki, czy zanieczyszczone filtry sprawiają, że z wnętrza urządzenia będzie śmierdzieć, a pranie będzie miało zapach stęchlizny. Dlatego warto raz na miesiąc wsypać do bębna sodę oczyszczoną lub kapsułkę do zmywarki i nastawić program prania o temperaturze 90 stopni.