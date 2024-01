Moja babcia zdradziła mi czaderski patent na pranie pościeli. Wsypuję 2 łyżki i nastawiam pranie. Wyjmuję czystą i pachnącą pościel. Sposób na pranie pościeli

Jak prawidłowo prać pościel?

Pościel ma regularny kontakt z naszą skórą dlatego jej pranie jest tak ważne. Na pościeli gromadzą się wszelkiego rodzaju bakterie, drobnoustroje oraz martwy naskórek. Eksperci wskazują, że pościel należy zmieniać przynajmniej raz na dwa tygodnie. Jeszcze częściej powinno się to robić, gdy jeden z domowników choruje. Niestety częste pranie pościeli nie pozostaje bez wpływu na jej wygląd. Czasami na taki stan rzeczy mają wpływ popełniane przez nas błędy. Przede wszystkim pościeli nie należy prać z innymi rzeczami. Jeżeli producent pozwala, to pościel warto raz na jakiś czas wyprać w wysokiej temperaturze, w ten sposób pozbędziesz się bakterii oraz zapobiegniesz szarzeniu materiału. Bywa, że pościel szarzeje przez słabej jakości detergenty, które nie są w stanie dobrze jej dobrać. Moja babcia do prania pościeli wykorzystała domowe sposoby. Działają one tak rewelacyjnie, że również ja po nie sięgam.

Wsypuje kilka łyżek do pralki nastawiam pranie. Moja pościel nigdy nie była czystsza

Genialnym sposobem na pranie pościeli (zwłaszcza tej białej lub jasnej) jest soda oczyszczona. Chroni ona materiał i wywabia żółte plamy. Ja zawsze dodaję 1 szklankę sody oczyszczonej do pralki i nastawiam pranie. Ten trik nie ma sobie równych. Soda oczyszczona nie tylko rewelacyjnie dopiera zabrudzenia ale także dodaje tkaninom miękkości, dzięki czemu pościel przez dłuższy czas pozostaje puszysty i przyjemna dla ciała. Jeżeli zmagasz się z żółtymi plamami na pościeli to możesz wymieszać sodę oczyszczoną z kwaskiem cytrynowym. To rewelacyjny, naturalny wybielacz, które delikatnie rozpuści zabrudzenia, a przy tym jest bezpieczny dla materiałów.

