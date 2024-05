Znany aktor odwrócił się od Kościoła. Mateusz Janicki podał powód. "Kościół lubi traktować wiernych jak dzieci"

Mateusz Janicki odwrócił się od Kościoła katolickiego. Podał powód

Mateusz Janicki to aktor znany Polakom z wielu ról serialowych i filmowych. Ogromną popularność przyniosła mu rola w "Na dobre i na złe". Zagrał też w "Czasie honoru", "Stuleciu Winnych" czy "Nad Rozlewiskiem". Na dużym ekranie mogliśmy zobaczyć go m.in. w "Sztos 2", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", a ostatnio zagrał także w produkcjach Netfliksa "Pan Samochodzik i Templariusze" oraz "Nic na siłę". Choć jego kariera aktorska od lat kwitnie, to sam rzadko udziela wywiadów i opowiada o swoim życiu prywatnym. Ostatnio zrobił jednak wyjątek i w rozmowie z portalem Viva.pl zdradził, że przestał chodzić do kościoła. Okazuje się, że jego decyzja była podyktowana głębszymi przemyśleniami.

Janicki wyjawił, dlaczego nie chodzi do kościoła

Aktor wyznał, co tak naprawdę zniechęciło go do Kościoła i dlaczego odwrócił się od wiary. Według niego podejście duchownych jest staroświeckie i zupełnie niepostępowe. - To jedna z rzeczy, która mnie od Kościoła odwiodła - wina i kara. Kościół jest instytucją, której naczelnym celem było i poniekąd do dziś, jest wzmacnianie władzy świeckiej. Stąd grzech i wina. Kościół lubi traktować wiernych jak dzieci, które próbuje wychowywać nakazami i zakazami - stwierdził Mateusz Janicki.

- Podejście do Boga, jako karzącego absolutu, wobec którego mamy wykonać jakieś zadanie, przestało do mnie przemawiać - dodał aktor.

Od Na dobre i na złe do Ojca Mateusza. Tak zmieniał się Artur Żmijewski! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.