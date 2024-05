Sensacyjne ceremonie Rutkowskich! Tylko u nas relacja na żywo! Aż trudno uwierzyć jak będzie pięknie

W sobotę 11 maja w rodzinie Krzysztofa Rutkowskiego odbędą się dwie ważne uroczystości. Po pierwsze detektyw ze swoją żoną Mają odnowią przysięgę małżeńską przed księdzem. Z tej okazji Rutkowski zorganizował wielkie wesele na ponad 200 osób i wydał na to bajońską kwotę! Ale to nie koniec atrakcji. Syn detektywa, Krzysztof Rutkowski junior pójdzie do pierwszej komunii i zostanie obdarowany przez ojca niesamowitymi prezentami! Tylko u nas znajdziesz relację i zdjęcia z wydarzeń!