i Autor: Karolina Januszek Lego

Zabawa w Waszych rękach!

Grupa LEGO® oddaje zabawę w ręce dzieci i podkreśla, jak istotna w budowaniu relacji jest wspólna zabawa rodziców z dziećmi.

Z najnowszego badania LEGO® Play Well 2024 wynika, że tylko 30% polskich rodziców ma świadomość, iż zabawa jest podstawowym prawem dziecka zapisanym w Konwencji ONZ1. Wnioski z badania wskazują, że zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi ważny element rozwoju młodych umysłów i jest idealną okazją do zacieśniania więzi rodzinnych czy budowania nowych przyjaźni. W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Grupa LEGO pragnie zwrócić uwagę na znaczenie zabawy i zachęcić rodziców do poświęcenia swoim pociechom czasu na rodzinną rozrywkę. Tak, aby tworzyć więzi rodzinne oraz rozwijać zainteresowania i kreatywność dzieci poprzez wspólne budowanie klockami LEGO. Dzięki kreatywnej zabawie dzieci świadomie kształtują własne zasady, zainteresowania i cechy osobowości.