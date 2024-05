i Autor: Shutterstock

Czysty dom

Babunia pokazała mi najlepszy sposób na pranie zasłon. Bez mililitra octu. Trę na tarce i wsypuję do pralki. Piorę w 40 stopniach, a zasłony są idealnie czyste. Bez plam i zacieków. Sposób na pranie zasłon

kaja 8:56

Jak uprać zasłony, by pozbyć się zalegającego w nich kurzu? Zasłony często pomijane są podczas domowych porządków, a to wielki błąd. Zbierają się w nich ogromne tumany kurzu, który wpływa na jakość powietrza w całym pomieszczeniu. Moja babunia zawsze powtarzała, że uprane zasłony to spokojny sen. Do prania zasłon wykorzystywała domowe metody, które były równie skuteczne, co kupne środki piorące. Sama również korzystam z jej metod. Przed praniem zasłon trę to na tarce i wsypuję do bębna pralki.