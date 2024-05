Znajoma sprzątaczka pokazała mi sposób, jak prać prześcieradło, by było śnieżnobiałe. Dodaję jedną tabletkę, która rozpuszcza się w pralce. Prześcieradło swoją bielą przebija porcelanę. Sposób na pranie prześcieradła

Do prania prześcieradła dodaję 1 tabletkę. Po wyjęciu z pralki prześcieradło jest zniewalająco białe

Prześcieradło należy regularnie prać. Podobnie jak poduszki i kołdry ma ono regularny kontakt ze skórą. W nocy "zbiera" martwy naskórek, pot oraz inne zanieczyszczenia. Częste pranie prześcieradła to nie tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim higieniczna. Jest to szczególnie ważne w przypadku alergików. Używane i prane białe prześcieradło z czasem trafi swój śnieżnobiały kolor. Staje się wyblakłe oraz pożółkłe. To nie powód, by je wyrzuć. Znajoma sprzątaczka pokazała sposób na pranie prześcieradła, by było one doprane i białe. W przypadku bardzo pożółkłych prześcieradeł weź 1 tabletkę aspiryny i wrzuć ją do wody. Namocz prześcieradło w takim roztworze, a potem upierz jak zawsze. Aspirynę możesz także stosować prewencyjnie, by zachować biel prześcieradła. W takim przypadku zawsze do prania dodawaj 1 aspirynę. Możesz wrzucać ją bezpośrednio do bębna pralki.

Jak prać prześcieradło w pralce?

Białe prześcieradła pierz zawsze osobno lub z inną pościelą. Bęben pralki powinien być załadowany na maksymalnie 2/3 objętości. Dzięki materiał nie będzie się zbijał, a woda i detergenty piorące będą mogły swobodnie opływać tkaniny. Jeżeli producent nie zaleca inaczej to możesz prać prześcieradło w temperaturze 60 stopni, w innych przypadkach zalecane jest 40 stopni.

Jak to wyczyścić?