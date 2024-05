Bez sody i octu. Firanki piorę tylko w ten sposób. Wsypuję 50 g tego proszku do pralki i nastawiam delikatne pranie. Biel bije po oczach. Sposób na pranie firan

Wyciskam i mieszam z trzema składnikami. Ten domowy płyn do mycia podłóg to cudo. Nie ma smug, a w domu pięknie pachnie i jest higienicznie czysto

Zawsze wsypuję to do pralki, a moje firanki zachwycają bielą oraz czystością. Sposób na pranie firan

Brudne i pożółkłe firanki nie prezentują się dobrze. Wpływają na estetykę całego pomieszczenia i mogą pogarszać jakość powietrza. Firanki zbierają praktycznie wszystkie zabrudzenia z zewnątrz. Są pierwszą warstwą filtrującą wpadającego do pomieszczenia powietrza. Na firankach zbierają się spaliny, smog, pyłki oraz pył znad Sahary, który w ostatnim czasie pojawiał się na Polską. Regularne pranie firanek to pierwszy etap oczyszczana powietrza w domu. Na fali popularności naturalnych sposobów na pranie możesz wypróbować babcine patenty na czyste firanki. Świetnie w tym przypadki sprawdzi się proszek do pieczenia i mydło marsylskie. Wystarczy, że do bębna pralki wsypiesz kilka łyżeczek proszku do pieczenia i starte wiórki mydła marsylskiego. Proszek do pieczenia ma działanie wybielające i rozprawi się z żółtymi plamami. Sprawi on, że firanki odzyskają biel i będą wyraźnie odświeżone. Mydło marsylskie słynie ze swoich przeciwbakteryjnych właściwości. Doczyści one firanki i sprawi, że będą nieskazitelnie czyste.

Ręcznie pranie firanek z proszkiem do pieczenia

Proszek do pieczenia świetnie sprawdzi się również podczas ręcznego prania firanek. Wystarczy, że w wannie przez około 20 minut namoczysz firany w roztworze z proszku do pieczenia i wody (1 saszetka proszku do pieczenia na 5 l wody). Po tym czasie delikatnie upierz ręczni firanki. Możesz dodać także mydło marsylskie jako środek piorący.

