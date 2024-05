Czyszczenie muszli klozetowej octem? Nigdy w życiu. Ten sposób jest delikatniejszy i tak samo skuteczny. Rozpuszczam to na muszli klozetowej i delikatnie przecierem. Toaleta lśni czystością

Kroję na kawałeczki i zalewam wodą. To najlepsza odzywka do trzykrotki. Kwiat zagęszcza się w ekspresowym tempie i ma ładny pokrój

Czyszczenie toalety bez octu. Przecieram muszlę klozetową tym. Jest lśniąca i pachnąca

Ekologiczne sposoby na sprzątanie stają się coraz popularniejsze. Wiele osób decyduje się na całkowite wyeliminowanie chemii ze swojego domu. Kamień, osady oraz inne zabrudzenia czyszczą octem i sodą oczyszczoną. Te dwa składniki są niezastąpione podczas sprzątania. Warto jednak wiedzieć, że nie powinno się ich łączyć ze sobą. Soda oczyszczona oraz ocet użyte razem tracą swoje właściwości i przestają być skuteczne. Czyszczenie muszli klozetowej octem to dobre rozwiązanie, ale moim zdaniem zbyt intensywne. Czyszcząc toaletę octem trzeba pamiętać, by pod żadnym pozorem nie mieszać go z płynami do WC typu Domestos. Taka mieszanka jest dosłownie wybuchowa, a powstałe w ten sposób opary mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia.

Podczas czyszczenia toalety najczęściej sięgam po inny sposób. Wykorzystuję piankę do golenia. Nakładam ją na szczotkę od toalety i delikatnie przecieram wszystkie zakamarki muszli klozetowej. Pianka do golenia posiada właściwości czyszczące, ale bez drażniącego zapachu. Jest delikatna dla powierzchni, a zawartej w niej fosforany oraz dwutlenek węgla rozpuszczają osady i kamień. W przypadku większych zabrudzeń świetnie sprawdzi się mieszanka sody oczyszczonej oraz soku z cytryny. Wymieszaj te składniki z wodą tak, by powstała gęsta papka. Nałóż ją na szczotkę od WC i delikatnie wyszoruj całą muszlę klozetową.

