Mycie okien bez octu i gliceryny. Tak moja babcia myła okna w PRL-u. Mieszam ten płyn z wodą i przecierem szyby. Okna lśnią przejrzystością. Sposób na mycie okien bez smug

Wrzucam kilka liści go garnuszka i gotuję. W maju podlewam tym wywarem surfinie. Mój balkon tonie w kwiatach. Zapach unosi się nawet w mieszkaniu. Super odżywka do surfinii

Mieszam wódkę z wodą i przecieram szyby. Okna nigdy nie były czystsze

Mycie okien to czasochłonna czynność, która potrafi nawet największego stoika wyprowadzić z równowagi. Smugi i zacieki na szybach sprawiają, że okna wygląda nawet gorzej niż przed myciem. W dobie mody na naturalne i ekologiczne sposoby czyszczenia okazuje się, że do mycia okien lepiej sprawdzą się sposoby naszych babć. Płyny do szyb często zastawiają właśnie smugi, których nawet dokładne szorowanie nie usuwa. Moja babcia powtarzała, że okna najlepiej myje się wódką. Okazuje się, że wysokoprocentowy alkohol świetnie sprawdzi się podczas mycia szyb. Nie tylko usuwa wszystkie zabrudzenia, ale także sprawia, że na oknach nie powstają nieestetyczne smugi i zacieki. Co ważne, wódka sprawdza się nie tylko podczas mycia szyb, ale również skutecznie wyczyści ramy okienne oraz parapety.

Jak myć okna wódką?

Aby wykorzystać wódkę do czyszczenia należy przygotować roztwór z wodą. Wymieszaj wódkę i wodę w proporcjach 1:1. Aby preparat był jeszcze skuteczniejszy możesz dodać do niego kilka kropel płynu do naczyń. Całość dobrze wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Alkohol świetnie usunie brud z okien oraz sprawi, że na szybach nie będą powstawały smugi. Dodatkowo wysokoprocentowy trunek posiada właściwości antybakteryjne. Jeżeli obawiasz się ostrego zapachu alkoholu możesz dodać również kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

