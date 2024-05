Matura 2024: polski rozszerzony. Synkretyzm i sklepy cynamonowe na rozprawce. "Co to ku*** było?" [20.05.2024]

Wybuch gazu w Zakopanem. Poparzona kobieta trafiła do szpitala

W poniedziałek, 20 maja w Zakopanem doszło do wybuchu gazu. PAP podaje, że eksplozja miała miejsce w lokalu gastronomicznym. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. Młoda kobieta została poparzona i trafiła do szpitala. Poszkodowana pojawiła się rano w lokalu, żeby go otworzyć. To wówczas nastąpił wybuch. Prawdopodobnie przyczyną było rozszczelnienie jednej z butli gazowych.

- Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, kiedy kobieta rozpoczynała pracę. Kiedy weszła do lokalu doszło najprawdopodobniej do samozapłonu gazu, który był nagromadzony w pomieszczeniu i doszło do eksplozji. Poszkodowana została przewieziona do szpitala karetką pogotowia – zrelacjonował PAP asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Została już powiadomiona inspekcja pracy i nadzór budowlany. Z lokalu gastronomicznego przy ul. Kościuszki strażacy wynieśli cztery butle z gazem propan-butan. Poniżej zdjęcia z miejsca zdarzenia.

