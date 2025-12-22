Franciszkańska 2 znów zabłyśnie. Wielkie świąteczne wydarzenie pod Oknem Papieskim

Piękna choinka stoi już pod Oknem Papieskim przy ul. Franciszkańskiej 2. Jej uroczyste rozświetlenie nastąpi dzień przed wigilią, 23 grudnia a dokona go nowy Metropolita Krakowski kardynał Grzegorz Ryś.

W sobotę, 20 grudnia Grzegorz Ryś oficjalnie stanął na czele diecezji krakowskiej. Po ingresie na Wawelu spotkał się w wiernymi. Kolejną okazją do spotkania będzie wtorek, 23 grudnia, kiedy metropolita krakowski weźmie udział w wydarzeniu rozświetlenia choinki przed krakowską kurią. Drzewko zostało ścięte 16 grudnia i nocą przyjechało do Krakowa. 

Jodła mierzy 16 metrów wysokości i ma 37 lat. 

Jest to wiek świadczący o dojrzałości i doskonałej kondycji drzewa, co gwarantuje majestatyczny wygląd. Wysokość czyni je natomiast prawdziwą dominantą przestrzeni, w której zostanie ustawione – wyjaśnia naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Kacper Bierowiec.

Wybór drzewka podlegał surowym kryteriom estetycznym i logistycznym. Kluczowe było zapewnienie dogodnej lokalizacji dla bezpiecznego załadowania i transportu. Priorytetem była także jakość: choinka musiała być wolna od chorób i uszkodzeń, posiadać intensywnie zielone igły, a przede wszystkim być idealnie symetryczna (stożkowa) i proporcjonalna, z równomiernie rozłożonymi gałęziami na całej wysokości – dodaje.

Pochodzi spod Tarnowa, a dokładnie z leśnictwa w Bistuszowej. Wydarzenie rozświetlenia choinki zaplanowano na godzinę 17.00 a patronat objęło Województwo Małopolskie. To nie wszystko. Na Franciszkańską 2 przybędzie także Święty Mikołaj, który obdaruje wszystkie dzieci.

Wydarzenie rozpocznie się – tradycyjnie już – od góralskiego kolędowania z Akademią Mała Ciupaga z Łącka. O godz. 17.00 kard. Grzegorz Ryś rozświetli światełka, oplatające drzewko, a uczestników odwiedzi św. Mikołaj, który przygotował prezenty dla wszystkich dzieci, które pojawią się przy tej okazji pod Oknem Papieskim – informuje diecezja krakowska na stronie internetowej.

