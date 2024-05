W ogrodzie zrywam to zielsko i gotuję w małym garnuszku. Gdy przestygnie wcieram w głowe. Włosy rosną jak szalone. Wcierka na porost włosów, która działa lepiej niż wysokopółkowe kosmetyki

Zrywam popularne zielsko i zalewam je wrzącą wodą. Po miesiącu stosowania włosy są zagęszczone i odżywione

Wypadanie włosów to rzecz całkowicie normalna. Każdy człowiek w ciągu dnia gubi 50-100 włosów dziennie. Problem pojawia się wtedy, gdy włosy zaczynają wypadać nadmiernie. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. To między innymi zmiany hormonalne (na przykład podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej), choroby, zła dieta i niewłaściwie dobrana pielęgnacja. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać zmagając się z nadmiernym wypadaniem włosów jest wizyta u trychologa. Tylko lekarz jest w stanie przeprowadzić analizę i zdiagnozować przyczynę problemu. Kiedy mamy już dobrane leczenie można wesprzeć się naturalną pielęgnacją.

Obecnie świat kosmetyków całymi garściami czerpie z siły natury. Podobne kosmetyki możesz przygotować samodzielnie w domu. Pamiętaj tylko, że tego typu wcierki czy inne produkty nie zawierają konserwantów. Wpływa to na ich trwałość i muszą być zużywane bezpośrednio po przygotowaniu.

Jednym z najlepszych składników na porost włosów jest skrzyp polny. Tę roślinę możesz znaleźć dziko rosnącą na łąkach i w ogrodach. Jednym z jego najcenniejszych składników jest krzem, który wpływa na kondycję włosów oraz paznokci. Dodatkowo skrzyp polny bogaty jest w cynk, żelazo, witaminę C oraz witaminy z grupy B. Składniki te wpływają między innymi na kondycje łusek włosów, regulują aktywność gruczołów w skórze oraz wspomagają prawidłowy porost.

Jak przygotować wcierkę do włosów ze skrzypu polnego?

Jeżeli masz dostęp do świeżego skrzypu polnego to do garnka włóż zerwaną roślinę i zalej ją wodą. Całość gotuj przez kilka minut, aż powstanie esencjonalny wywar. Garnek odstaw do wystygnięcia, a następnie wetrzyj w skórę głowy. Rób to delikatnie skupiając się przede wszystkim na skalpie głowy. Odczekaj półgodziny, spłucz wcierkę pod bieżącą wodą i umyj włosy ulubionym szamponem. Wcierkę ze skrzypu polnego stosuj raz w tygodniu. Pierwsze efekty zauważysz już po kilku użyciach. Włosy będę gładkie, lśniące i o wiele lepszej kondycji.

