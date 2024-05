Hollywood Hair otwiera swój dwunasty salon w Polsce. Marka rozszerzyła również portfolio produktów o włosy „instant”

W odpowiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi w zakresie przedłużania i pielęgnacji włosów, Hollywood Hair zdecydowało się na otwarcie swojego kolejnego punktu. Bydgoski salon jest dwunastym działającym pod szyldem marki w Polsce i trzynastym, jeśli chodzi o łączną liczbę salonów firmy (jeden z nich znajduje się w Hiszpanii).

- Otwarcie nowego salonu Hollywood Hair to nie tylko wyraz naszego zaangażowania w dostarczanie wyjątkowych usług, których oczekuje coraz więcej kobiet, ale też świadectwo zaufania, jakim obdarzają nas klientki, dzięki którym rośniemy w siłę. Wiem, że wiele pań czekało na nasz bydgoski salon. Chcąc wysłuchać ich głosu oraz widząc rosnące zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi, postanowiliśmy to zrobić. Jestem przekonana, że to nie jest nasze ostatnie słowo - mówi Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

Hollywood Hair to nie tylko sieć salonów przedłużania włosów, ale również jedyna marka z własnymi produktami, kosmetykami i akcesoriami do nich oraz do skóry głowy. W jej portfolio znajduje się ponad sto produktów i stale prowadzoną są prace nad kolejnymi. Firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientek, ruszyła ze sprzedażą tzw. włosów „instant”. To nowość, jakiej w Hollywood Hair jeszcze nie było. Jak dotąd z naturalnych włosów można było skorzystać wyłączenie w salonach marki i zakładane były one na stałe.

- Nowa kolekcja włosów to produkty, które można zamówić online, a klientki mogą założyć je sobie same, nie korzystając z usług salonów czy fryzjerów. Naszą misją jest to, aby każda kobieta dzięki naszym włosom, czuła się piękna i poprawiała tym samym swoją pewność siebie. Wiem, że nie każda osoba może pozwolić sobie na drogi zabieg przedłużania, dlatego alternatywą będą nasze włosy „instant”, dostępne dla każdego - wyjaśnia Klaudia Duszyńska, założycielka Hollywood Hair.

Nowa kolekcja włosów zawiera doczepiane kucyki i toppery (tupety) z włosów naturalnych w 20 odcieniach i różnych długościach (50, 60 i 70 cm). Będzie ona na bieżąco powiększana o kolejne rozwiązania i asortyment.

Hollywood Hair zamierza otwierać kolejne salony zarówno w Polsce, jak i za granicą. Celem marki jest to, aby stała się ona globalna i była niekwestionowanym liderem w branży przedłużania włosów nie tylko w kraju, ale i poza nim. W osiągnięciu planów ma pomóc ekspansja na rynku brytyjskim. Jeszcze w tym roku firma uruchomi swój pierwszy salon w Londynie. W ślad za tym - chce rozwinąć tam sieć salonów podobną do tej, funkcjonującej w Polsce.

Równolegle włosowa marka pracuje nad innowacyjną i jedyną tego typu aplikacją, która powstaje we współpracy z indyjską firmą DesignoWeb. Będzie to pierwsza aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję i technologię rozszerzonej rzeczywistości, w której m.in. każda osoba będzie mogła przedłużyć włosy i obejrzeć ten efekt w aplikacji z każdej strony. Już niebawem rozwiązanie zadebiutuje na rynku.

Jeszcze w tym roku Hollywood Hair otworzy dwa nowe salony w Polsce w dużych miastach wojewódzkich. Ich dokładna lokalizacja zostanie wkrótce ujawniona. Tylko w ubiegłym roku marka uruchomiła trzy nowe salony: w Szczecinie, Lublinie i Łodzi. Bydgoski salon jest pierwszym, otwartym w br.

