i Autor: Karolina Januszek BIMBA Y LOLA

Strefa mody

Idealna na plażę i miejski shopping. Kultowa torebka, która pomieści wszystko

To jest Pani Torebka. Modne fasony toreb na lato. Jakie modele torebek będą trendy? W tym sezonie ogłaszamy wielki powrót retro. To będzie czas nostalgii w modzie. Przeniesiemy się w czasie do początku lat dwutysięcznych. Na ulicach królować będą modele torebek, które swoje pięć minut przezywały kilkadziesiąt lat temu. W najnowszej kolekcji hiszpańskiej marki Bimba Y Lola znajdziesz rewelacyjne modele torebek inspirowanych kultowymi plecionkami.