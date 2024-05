W ten sposób pozbyłam się zmarszczek na czole. Wygładza istniejące już bruzdy i liftinguje skórę

Retinol to jeden ze składników kosmetyków, który w ostatnim czasie bije rekordy popularności. Nic w tym dziwnego bowiem to prawdziwy skarb, który potrafi cuda. Jednak wiele osób obawia się stosować retinol z uwagi, że nie jest to łatwe, a jego wprowadzenie do codziennej pielęgnacji wymaga nieco wysiłku i pewnej wiedzy. W dużym skrócie retinol to substancja z grupy retinoidów, czyli pochodnych witaminy A. Przenika on w głąb skóry i pobudza nasze komórki do odnowy. Jego główne zalety stosowania to przede wszystkim" wygładzenie zmarszczek, poprawia jędrności skóry, zmniejszenie widoczności porów i rozjaśnienie przebarwień posłonecznych. Jak widać retinol to prawdziwa bomba dla naszej skóry.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że na retinol potrzebna jest tolerancja. Znaczy to, że powinniśmy zacząć od kosmetyków z małym stężeniem retinolu i dopiero po kilku tygodniach przejść na te z jego wyższą zawartością. Aby uzyskać pożądane efekty potrzeba około 12 tygodni, w tym czasie należy uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na efekty uboczne, takie jakie podrażnienia, przesuszenia i łuszczenie się naskórka. W czasie stosowania retinolu warto ograniczyć pielęgnację do minimum i stosować delikatne produkty o neutralnym pH i nawilżające. Retinol nie lubi się również ze słońcem dlatego krem z filtrem jest wtedy absolutnie niezbędny.

Kosmetyki z retinolem

SVR [A] Liftingujące serum w ampułce

Skoncentrowane serum wygładzające oraz poprawiające strukturę skóry o działaniu przeciwzmarszczkowym. Do skóry nieregularnej, z niedoskonałościami, powiekszonymi porami, z oznakami starzenia. Wysokie stężenie witaminy A skutecznie poprawia strukture skóry wyrównując wszelkie nierówności i niedoskonałości. Z każdym dniem skóra staje się gładsza a jej oznaki starzenia się mniej widoczne.

Kiehl's Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum - Serum przeciwzmarszczkowe na noc z retinolem

To błyskawiczne działające serum przeciwzmarszczkowe na noc z 0,3% retinolem retinolu pomaga przyspieszać regenerację skóry. Retinol jest w stanie wniknąć w aż do 15 warstw powierzchniowych naskórka. Już po 5 dniach zauważysz widoczną redukcję drobnych linii, a po 2 tygodniach także zmarszczek. By zapewnić długotrwałą świeżość , wykorzystano innowacyjne opakowanie. Czysty retinol jest świeżo zmieszany z formułą serum przy pierwszym użyciu. Regularnie stosowane serum z retinolem oferuje skórze bardziej młodzieńczy wygląd, wygładzając ją i odświeżając.

BIOTHERM Blue Retinol Serum Night - Serum do twarzy na noc

Serum na noc od Biotherm zawiera Blue Retinol, czyli połączenie czystego retinolu i naturalnego planktonu. Blue Retinol zwalcza oznaki starzenie się skóry 2 razy lepiej niż zwykły retinol

Douglas Collection Skin Focus RETINOL SERUM

Douglas - Skin Focus Superserum 0,3% serum z retinolem. Retinol jest znany ze swoich silnych właściwości przeciwstarzeniowych i przeciwutleniających. Wygładza cerę, redukując zmarszczki i brązowe plamy oraz przywraca skórze blask.

