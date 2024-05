Według badań negatywna ocena własnego wyglądu jest w piątce najważniejszych problemów z jakimi kobiety zmagają się na co dzień. Wskazuje to na fakt, że mimo iż o zdrowiu skóry i jej problemach wiemy coraz więcej, to wciąż żyjemy w świecie pełnym presji i oczekiwań co do idealnego wyglądu.

Stan zdrowia skóry jest tak ważny, bo widać go za każdym razem, gdy spoglądamy w lustro. Jak jednak podkreślają eksperci – skóry są różne i każda wymaga indywidualnie dobranej pielęgnacji. Niezależnie od tego, czy zmagamy się z trądzikiem, skórą naczynkową, zmianami związanymi ze starzeniem się czy przebarwieniami – znalezienie odpowiedniego podejścia do pielęgnacji skóry twarzy oraz całego ciała może zaowocować wyjątkowymi efektami.

Avène jest ekspertem w dziedzinie pielęgnacji skóry wrażliwej i problematycznej. Pragnąc przybliżyć wyzwania, z którymi każdego dnia może mierzyć się skóra, marka zorganizowała wydarzenie “Pewność Siebie w Zdrowej Skórze”, podczas którego goście, m.in: Urszula Dębska, Laura Zawadzka, Kasia Żurawska oraz Magda Suzynowicz, wysłuchali eksperckiego panelu dyskusyjnego z udziałem prof. dermatologii – Aleksandry Lesiak, kosmetolożki – Alexy Antczak, Product Manager Avène – Katarzyny Stachurskiej oraz Doroty Gardias, która również poprowadziła całe wydarzenie.

Skóra stanowi nasz największy organ, a codzienne wyzwania, którym musi stawić czoła, mogą mieć znaczący wpływ na jej zdrowie i wygląd. Kilka kluczowych problemów, z którymi skóra boryka się w codziennym świecie to zanieczyszczenie środowiska, nieodpowiednia dieta, stres, nadmierne korzystanie z technologii, a przede wszystkim promieniowanie UV i ekspozycja na nie – podkreśliła prof. Aleksandra Lesiak.

Każdy z nas chce jak najlepiej wyglądać i czuć się we własnym ciele. Zmiany skórne bardzo często odbierają nam pewność siebie, prowadzą do kompleksów. Zwłaszcza, że każda skóra jest inna, a jej potrzeby są różne i indywidualne. Warto pamiętać o holistycznym podejściu – o tym, aby nie panikować, gdy pojawia się jakiś problem tylko wdrożyć odpowiednio dobraną, spójną pielęgnację oraz o tym, że każda skóra jest piękna – dodała Alexa Antczak.

Marka Avène, w zgodzie ze swoją dewizą “Pewności Siebie w Zdrowej Skórze” umożliwiła gościom wykonanie profesjonalnego testu skóry, aby w przyszłości mogli wdrożyć spersonalizowaną pielęgnację, odpowiadającą wszystkim potrzebom ich cery, niezależnie od tego, jaki jest jej rodzaj. Goście zostali również zaproszeni do zapoznania się z poszczególnymi gamami dermokosmetyków Avène na dedykowanych im strefach.

Aby dodatkowo wzmocnić pewność siebie wśród gości, Avène zapewniło im możliwość wzięcia udziału w sesji zdjęciowej z fotocoacherką – Katarzyną Strzelecką. Wyjątkowe zdjęcia w połączeniu z rozmową pozwoliły na uchwycenie pewności siebie i spojrzenie na siebie przez nowy pryzmat.

Misją marki Avene jest budowanie Pewności Siebie w Zdrowej skórze. Wierzymy, że prawidłowo dobrana codzienna rutyna pielęgnacyjna to klucz do dobrego samopoczucia. Podczas spotkania na 42. piętrze wieżowca Skyliner mogliśmy szeroko zaprezentować zarówno nasze nowości, jak i istotne trendy oraz rekomendacje pielęgnacyjne na sezon wiosna-lato – mówi Izabella Lesieur, Marketing Director w Eau Thermale Avène.

Aby podjąć działania na szeroką skalę marka udostępniła także otwartą dla konsumentów strefę w lobby warszawskiego Skylinera. Odwiedzający mogli skorzystać z bezpłatnego badania skóry, a także wypróbować kultowe dermokosmetyki Eau Thermale Avène.

Poznaj nowości w portfolio dermokosmetyków Eau Thermale Avène

CICALFATE+ Multiochronny krem regenerujący SPF 50+

CICALFATE+ Multiochronny krem regenerujący SPF50+ to prawdziwa rewolucja w regeneracji skóry eksponowanej na promieniowanie UV. Jest również przeznaczony dla skóry po powierzchownych zabiegach dermatologicznych lub po wykonaniu tatuażu. Nie zawiera alkoholu ani silikonów. Produkt wyróżnia opatentowany filtr TriAsorB™, efekt 20 lat pracy Laboratoriów Avène, który zapewnia ultraszerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVB + UVA oraz światłem niebieskim HEV (w dużej mierze odpowiedzialnym za przebarwienia). Dzięki połączeniu filtru z innowacyjnym kompleksem [C+Restore]™ krem ten:

KOI I REGENERUJE podrażnioną, wrażliwą skórę, ograniczając ryzyko namnażania się bakterii.

CHRONI przed promieniami słonecznymi i uszkodzeniami zewnętrznymi, zapewniając optymalną regenerację naskórka;

DZIAŁA PRZECIW PRZEBARWIENIOM: Poprawia wygląd przebarwień i zapobiega ryzyku hiperpigmentacji związanemu z ekspozycją na słońce zmian skórnych lub podrażnień (redukcja przebarwień o 34% po 3 tygodniach);

Dzięki zawartości kwasu hialuronowego, zapewnia NAWILŻENIE SKÓRY przez 24 godziny.

Antirougeurs ROSAMED

Antirougeurs ROSAMED koncentrat na utrwalone zaczerwienienia to nowość w gamie Antirougeurs, która od początku maja pojawia się w punktach sprzedaży. Produkt przeznaczony jest dla skóry skłonnej do zaczerwienień oraz z tendencją do rozszerzania się naczyń. Pomaga redukować zaczerwienienia m.in. w przebiegu trądziku różowatego oraz zapobiega ich nawrotom. Redukuje intensywność rumienia o 48%*. Antirougeurs ROSAMED natychmiast łagodzi uczucie ciepła oraz zapewnia skórze 24h nawilżenia**. Ten innowacyjny dermokosmetyk swoją skuteczność zawdzięcza opatentowanemu***, roślinnemu składnikowi aktywnemu – ANGIOPAUSINETM™, który hamuje rozszerzanie się naczyń już istniejących oraz zapobiega powstawaniu nowych, przywracając ich prawidłową reaktywność. Można stosować go samodzielnie, po zabiegach laseroterapii oraz w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. Antirougeurs ROSAMED koncentrat na utrwalone zaczerwienienia ma lekką, nietłustą konsystencję, dzięki czemu stanowi dobrą bazę pod makijaż. Zalecane jest stosowanie dwa razy dziennie na twarz i szyję.

Gama VITAMIN ACTIV Cg

W lutym 2024 r. zadebiutowała innowacyjna gama Eau Thermale Avène – VITAMIN ACTIV Cg, której zadaniem jest rozjaśnienie przebarwień oraz opóźnienie oznak starzenia się skóry. Tworzą ją dwa produkty: krem intensywnie rozświetlający oraz serum korygująco-rozjaśniające.

Kluczowym produktem w gamie jest serum korygująco-rozjaśniające, które ma niespotykane połączenie składników aktywnych:

prekursora witaminę C w postaci mniej wrażliwego na utlenianie glukozydu askorbylu (wit. Cg) – składnik ten jest obecny w stężeniu 1,8%, znany z działania antyoksydacyjnego, rozjaśniającego i stymulującego produkcję kolagenu niacynamid (3%), który wspomaga regenerację komórek, działa przeciwzapalnie i zmniejsza widoczność przebarwień, bakuchiol (1,5%), silnie odmładzający i korygujący zmarszczki, uznawany za roślinną alternatywę retinolu. Po 1. aplikacji skóra jest bardziej rozświetlona, po 15 dniach bardziej wygładzona* i ujędrniona , a po 1 miesiącu przebarwienia zostają rozjaśnione.

Podobnie w przypadku kremu intensywnie rozświetlającego, w przypadku którego za skuteczność odpowiada komplementarne połączenie wysoko skoncentrowanych składników aktywnych, takich jak:

witamina Cg (1,8%; działanie antyoksydacyjne, rozjaśniające skórę i stymulujące syntezę̨ kolagenu),

niacynamid (6%), który wspomaga regenerację komórek, działa przeciwzapalnie i zmniejsza widoczność przebarwień,

czysty kwas hialuronowy naturalnego pochodzenia, który nawilża, wygładza i wypełnia zmarszczki.

Już od pierwszego zastosowania kremu intensywnie rozświetlającego VITAMIN ACTIV Cg skóra jest bardziej gładka i promienna, po 15 dniach skóra jest jędrniejsza i zregenerowana, a cera ujednolicona, zaś po 1 miesiącu przebarwienia i zmarszczki są znacznie skorygowane. Po 2 miesiącach stosowania 90% badanych zauważa wygładzenie zmarszczek. Krem posiada system refill pozwalający na uzupełnienie słoiczka kremem z plastikowego, nadającego się do recyklingu refillu.

