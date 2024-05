Chabrowa łąka na Podkarpaciu. Wszyscy zatrzymują się by ją sfotografować

Mama pięcioraczków załamana. Co się dzieje w rodzinie z Horyńca? "Dwa kroki w tył"

Chabry to rośliny kojarzone głównie z faktu, iż porastają łąki, nieużytki oraz pola. Aby te kwiaty rosły nie potrzebują specjalnych warunków. Rozsiewają się i cieszą oczy. Przy popularnej trasie rowerowej w bliskich okolicach Przeworska jest cała łąka, którą kolejny rok z rzędu bogato zdobią chabry popularnie zwane bławatkami. Każdego dnia mnóstwo osób zatrzymuje się w tym miejscu i fotografuje niezwykłe skupisko tych kwiatów.

Chabry oprócz tego, że są niezwykle piękne i urocze, to są kwiatami miododajnymi, które kochają pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Dodatkowo miód chabrowy jest bardzo ceniony ze względu na swoje zdrowotne właściwości - zawiera ważny związek lizozym – który ma silne antybiotyczne działanie. Piękne, intensywnie niebieskie kwiaty występują w różnych odmianach i kolorach, a rodzina tych roślin liczy ponad 500 gatunków. Niektóre gatunki bławatków są jadalne! Suszone są cenionym składnikiem zielarskim ze względu na właściwości moczopędne, przeciwzapalne oraz żółciopędne. Ponoć napar z chabrowych kwiatostanów działa leczniczo również stosowany w formie płukanek do skóry i włosów. Nasze babcie używały też barwnika chabrowego, czy bławatkowego zawartego w jaskrawoniebieskich kwiatach, który służył do barwienia tkanin.

Dzisiaj chabrowa łąką koło Przeworska zachwyca spacerujących i przyciąga wzrok oraz wszystkich, którzy polują na przepiękne zdjęcia na łonie natury.

