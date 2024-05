ciekawe miejsca

Poganin tuż przy dawnej cerkwi. Olbrzym i nieznana perła, które zachwycą każdego

ap 4:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jeśli lubisz szukasz i nieoczywistych miejsc do zwiedania, a nieodkryte perełki to miejscówki, które są twoim hobby, to będzie idealne miejsce na wycieczkę. Bez tłumu turystów - ale za to z pięknem przyrody i z ciekawą historią. W malowniczej wsi Węglówka na Podkarpaciu można zostać świadkiem ciekawego sąsiedztwa - tu Poganin sąsiaduje z dawną cerkwią. To urocze miejsce, które warto poznać.