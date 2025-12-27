Śmierć młodego strażaka w drugi dzień świąt. Hubert zmarł nagle. Pozostała tylko rozpacz

Śmierć młodego strażaka Huberta R. wstrząsnęła lokalną społecznością

Był dzień 26 grudnia 2022 tuż po godzinie 5:30, kiedy rodzina Huberta wezwała pomoc. Jak wstępnie podawały służby ratunkowe, w domu 21-letniego strażaka OSP Wrzawy mogło dojść do ulatniania się zabójczego czadu. Młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu, badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczali, że właśnie czad był przyczyną zgonu 21-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone.

– Ze zgłoszenia wynikało, że najprawdopodobniej w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zasłabł przebywający w łazience młody mężczyzna. Na miejsce zadysponowany został zastęp z miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu. Kiedy strażacy z Tarnobrzega dotarli na miejsce, byli tam już druhowie z Wrzaw oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, stwierdzono zgon młodego mężczyzny – mówił tuż po zdarzeniu brygadier Jacek Widuch, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

OSP Wrzawy w żałobie

Hubert był druhem z jednostki OSP Wrzawy, gdzie mocno się udzielał. Ochotnicza Straż Pożarna z Wrzaw zamieściła po jego śmierci krótki komunikat.

– Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert R. Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju. – mogliśmy przeczytać po jego śmierci.

Prokurator Rejonowy z Tarnobrzega Artur Kozioł potwierdził, że 21-letni mieszkaniec wsi Wrzawy zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

– Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 22 marca 2022 z uwagi na fakt, iż do śmierci młodego mężczyzny nie przyczyniły się żadne osoby trzecie – tłumaczył prokurator.

Ostatnie pożegnanie 21-latka odbyło się we Wrzawach 30 grudnia 2022. Grób młodego strażaka utonął w białych kwiatach. Wśród wiązanek były te od rodziców, rodziny, kolegów ze szkoły.

ŹRÓDŁO: BO, MZZ