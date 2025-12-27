Śmierć młodego strażaka w drugi dzień świąt. Hubert zmarł nagle. Pozostała tylko rozpacz

2025-12-27 5:06

To było Fatalne Boże Narodzenie. We wsi Wrzawy w powiecie tarnobrzeskim 26 grudnia wczesnym rankiem zmarł strażak OSP, Hubert (21 l.). Rodzina wezwała pomoc, jednak nic nie można było już zrobić dla młodego druha. 26 grudnia 2022 został zapamiętany jako tragiczny dzień jego śmierci.

Śmierć młodego strażaka Huberta R. wstrząsnęła lokalną społecznością

Był dzień 26 grudnia 2022 tuż po godzinie 5:30, kiedy rodzina Huberta wezwała pomoc. Jak wstępnie podawały służby ratunkowe, w domu 21-letniego strażaka OSP Wrzawy mogło dojść do ulatniania się zabójczego czadu. Młody chłopak zasłabł w łazience. Wezwano służby ratunkowe, jednak, życia Huberta nie udało się uratować. Chociaż w domu, w którym doszło do dramatu, badania nie wykazały obecności tlenku węgla, to strażacy nie wykluczali, że właśnie czad był przyczyną zgonu 21-latka, ponieważ do czasu przyjazdu strażaków pomieszczenia zostały przewietrzone.

– Ze zgłoszenia wynikało, że najprawdopodobniej w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zasłabł przebywający w łazience młody mężczyzna. Na miejsce zadysponowany został zastęp z miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej oraz zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnobrzegu. Kiedy strażacy z Tarnobrzega dotarli na miejsce, byli tam już druhowie z Wrzaw oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, stwierdzono zgon młodego mężczyzny – mówił tuż po zdarzeniu brygadier Jacek Widuch, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

OSP Wrzawy w żałobie

Hubert był druhem z jednostki OSP Wrzawy, gdzie mocno się udzielał. Ochotnicza Straż Pożarna z Wrzaw zamieściła po jego śmierci krótki komunikat.

– Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym odszedł na wieczną służbę nasz druh Ś.P. Hubert R. Rodzinie, bliskim składamy wyrazy współczucia i głębokiego żalu. Panie świeć nad jego duszą. Spoczywaj w spokoju.  – mogliśmy przeczytać po jego śmierci.

Prokurator Rejonowy z Tarnobrzega Artur Kozioł potwierdził, że 21-letni mieszkaniec wsi Wrzawy zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

– Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 22 marca 2022 z uwagi na fakt, iż do śmierci młodego mężczyzny nie przyczyniły się żadne osoby trzecie – tłumaczył prokurator.

Ostatnie pożegnanie 21-latka odbyło się we Wrzawach 30 grudnia 2022. Grób młodego strażaka utonął w białych kwiatach. Wśród wiązanek były te od rodziców, rodziny, kolegów ze szkoły.

