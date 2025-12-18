Bieszczady kolejny raz zaskakują

W Bieszczadach nietrudno trafić na rzeczy, które wymykają się logice. Czasem to porzucone ślady dawnych osad, zaskakujące nazwy miejsc lub zupełnie zwyczajny z pozoru element drogowej infrastruktury, który nagle staje się lokalnym fenomenem. Tak właśnie jest z tajemniczą tablicą, przy której od lat zatrzymują się turyści: jedni z ciekawości, inni dla pamiątkowego zdjęcia, jeszcze inni, by sprawdzić, czy naprawdę widzą to, co widzą.

Zagadkowy znak w Cisnej

We wsi Cisna znajduje sie zielona tablica drogowa informująca o Siedlcach, które oddalone są o 400 km. Jaka jest więc logika stawiania takiego znaku? Okazuje się, że nie jest to oficjalny znak drogowy, lecz prywatna inicjatywa. Jak podaje portal wbieszczady.pl, za całą sprawą stoi Marcin Zieliński z Siedlec, który na początku lat 2000 regularnie przyjeżdżał do Cisnej. Mężczyzna postanowił zostawić po sobie pamiątkę - nietypową tablicę zamówił w firmie w Siedlcach, a jej koszt wykonania miał wynieść 280 zł.

Początkowo tablica została ustawiona przy jednej z posesji w Cisnej, za zgodą właścicielki działki, z którą autor znaku był zaprzyjaźniony. Szybko jednak pojawiły się problemy formalne - pracownicy zarządu dróg uznali, że znak stoi w pasie drogowym niezgodnie z przepisami i usunęli go. Marcin Zieliński odebrał tablicę i zamontował ją ponownie, tym razem już poza pasem drogowym. Po kilku latach, gdy zdemontowano ogrodzenie posesji, nietypowy drogowskaz przeniesiono na wysięgnik przy elewacji budynku. To właśnie tam znajduje się do dziś, przyciągając uwagę kolejnych turystów i stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ciekawostek Cisnej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zagadkowy znak w Cisnej [ZDJĘCIA OKOLICY]

Co ciekawe, to, co sprawiło, że drogowskaz przestał być tylko żartem, a stał się swego rodzaju legendą, to wątek osobisty. Okazuje się, że z jednej strony znak był ukłonem w stronę rodzinnych Siedlec, a z drugiej – hołdem dla miłości poznanej w kultowym barze Siekierezada w Cisnej.

Cisna: bieszczadzka perełka

Cisna leży w sercu Bieszczad i stanowi świetną bazę wypadową dla miłośników pieszych wędrówek. Dodatkowo w samej miejscowości znajdują się klimatyczne miejsca, jak kultowy bar Siekierezada z regionalną atmosferą i lokalnymi specjałami, czy karczmy serwujące kuchnię łemkowską i bieszczadzkie smaki. Region oferuje także szlaki rowerowe, trasy dla MTB, wycieczki rowerowe przez malownicze tereny, a wzdłuż Solinki i Sanu - raj dla kajakarzy i osób lubiących aktywny wypoczynek.