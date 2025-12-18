Niebezpieczny mężczyzna uciekł ze szpitala psychiatrycznego. Udało się go zatrzymać

W Żurawicy doszło do ucieczki 25-latka ze szpitala psychiatrycznego.

Mężczyzna był poszukiwany całą noc.

Żurawica: 25-latek uciekł ze szpitala psychiatrycznego

Jak informowała Komenda Miejska Policji w Przemyślu, poszukiwany mężczyzna uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Żurawicy w środę (17 grudnia) około godz. 18.00.

- Mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności - podawali policjanci.

Opublikowano wizerunek mężczyzny oraz podano jego rysopis. Jak poinformowało RMF FM, mężczyzna został już zatrzymany.

Niebezpieczny mężczyzna był na wolności

Policjanci podkreślali, że w przypadku zauważenia poszukiwanego, nie należy podejmować prób jego zatrzymania. Należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod wskazane numery alarmowe.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i informowanie o miejscu pobytu poszukiwanego. W przypadku zauważenia mężczyzny nie należy podejmować prób jego zatrzymania - można było przeczytać w komunikacie. .

