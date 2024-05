i Autor: Shutterstock Imię dla dziecka a znak zodiaku

Znaczenie imion

To jedno z najrzadszych imion dla dziewczynki w Polsce. Jest przepiękne i kojarzy się z pięknym kwiatem. Dziewczynki o tym imieniu są odważne i silne

Które żeńskie imiona w Polsce nadawane są najrzadziej? Posiadaczki tego imienia mogą czuć się wyjątkowe. Nie do końca wiadomo skąd to imię pojawiło się w Polsce i jaka jest jego etymologia. Wiadomo jednak, że jego posiadaczki to kobiety silne i odważne, które nie boją się sięgać po to, czego chcą. To pięknie imię dla dziewczynki, które może stać się inspiracją dla rodziców na rok 2023.