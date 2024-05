Sławomir i Kajra stracili pracę. Wiemy, kto wskoczy na ich miejsce

W TVP szykuje się sporo zmian. Okazuje się, że rewolucje nie ominą muzycznego show "Tak to leciało!", który w ostatnich latach prowadził Sławomir wraz z Kajrą. Obecny zarząd TVP zdecydował, że pozbędzie się większości osób zatrudnionych w czasach, gdy stacją rządziła poprzednia władza. Dziennikarze portalu plotek.pl dowiedzieli się, kto zastąpi znany muzyczny duet.

Kacper Kuszewski poprowadzi "Tak to leciało!"

Według informacji, które zebrali dziennikarze portalu plotek.pl nowym prowadzącym "Tak to leciało!" został Kacper Kuszewski. Mężczyznę można kojarzyć z roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość". Aktor był również uczestnikiem i jurorem kilku edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" w stacji Polsat.

Okazuje się, że nowe odcinki z jego udziałem będzie można oglądać już niedługo, bo 3 czerwca 2024 roku.

"Kacper okazał się na castingu najlepszy. Jest sympatyczny, ma super kontakt z uczestnikami no i ładnie śpiewa. Talent muzyczny był podstawą do angażu, bo prowadzący musi pomagać w śpiewie uczestnikiem programu. Produkcja też liczy, że przyciągnie przed ekrany widzów TVP, którzy mu kibicowali w "M jak miłość"" - powiedziała dziennikarzom portalu plotek.pl osoba z produkcji show.

Kuszewski wyjawił, dlaczego odszedł z "M jak miłość"

Jakiś czas temu Kacper Kuszewski wyznał, dlaczego odszedł z "M jak miłość". W jednym z wywiadów wyznał, że zdecydował się na to, ponieważ czuł się zaszufladkowany.

"To była trudna decyzja i długo do niej dojrzewałem. (...) Nawet najpiękniejsze historie trzeba kiedyś zakończyć i ruszyć dalej, po nowe doświadczenia. Największa frajda w zawodzie aktora to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości i dowiadywanie się w ten sposób czegoś nowego o życiu, o ludziach i o sobie samym. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele ciekawych ról i aktorskich wyzwań. I bardzo liczę na to, że będziecie państwo nadal mi kibicować" - mówił Kacper kilka lat temu.

