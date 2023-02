Czystki w telewizji! Ponad 10 osób straciło pracę. Topowe nazwiska, duże zaskoczenie!

To będzie nietypowa uroczystość

Ostatecznie potwierdziły się doniesienia, o których media huczały już w grudniu zeszłego roku. W środę, 1 lutego, serwis Press poinformował, że naziemny kanał Zoom TV rezygnuje z programu śniadaniowego "Poranny rogal". "Nie będziemy kontynuować serii "Poranny rogal". W najbliższym czasie zamierzamy emitować powtórki tego programu", taką informację przekazało "Press" biuro prasowe Grupy Kino Polska. Wcześniej, jak pisały Wirtualne Media, jeszcze zastanawiano się, czy może format powróci. Wygląda na to, że są na to małe szanse. Nadawca nie komentuje powodów decyzji, ale oznacza ona, że pracę wraz z końcem programu straci ponad 10 osób! Topowe nazwiska, duże zaskoczenie dla fanów gwiazd. Mamy listę, szczegóły poniżej.

"Poranny rogal" prowadziło kilka par prowadzących. To znane nazwiska w Polsce. Gwiazdy stracą pracę, bo już nie będą mogły prowadzić show, które zostaje zdjęte z Zoom TV. Z pewnością poradzą sobie jednak przy innych produkcjach. O kim mowa? Program prowadzili między innymi: piosenkarz Sławomir i Kajra, artystka kabaretowa Katarzyna Pakosińska z mężem Iraklim Basilaszwilim, aktorka Katarzyna Zielińska z siostrą Karoliną Zielińską, aktorka Barbara Kurdej-Szatan i jej mąż Rafał Szatan, muzycy Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec, Beata i Łukasz Rybarscy... Łącznie ponad 10 osób. Oczywiście do tego dochodzi jeszcze produkcja i osoby pracujące przy całym programie. Można więc powiedzieć wprost, że to prawdziwe czystki w tej telewizji.

Press podaje, że Zoom TV emitował program od 4 lipca 2022 roku, codziennie w paśmie porannym. "Premierową emisję zakończono w grudniu ub.r. Z danych Nielsen Media od 4 lipca do 18 grudnia obejmujących wszystkie emisje wynika, że nadając program, stacja miała średnio 0,27 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,29 proc. w komercyjnej 16-59. Dla porównania, w 2022 roku Zoom TV notował średnio 0,53 proc. udziału w grupie ogólnej 4+ oraz 0,61 proc. w komercyjnej 16-59", czytamy.

