Ostatnie miesiące były dla Anity Szydłowskiej i Adriana Szymaniaka prawdziwą próbą sił. W połowie 2025 roku życie rodziny wywróciło się do góry nogami, gdy u Adriana zdiagnozowano glejaka. Od tamtej pory codzienność pary podporządkowana była leczeniu. Anita otwarcie mówiła o strachu, zmęczeniu i ogromnych kosztach terapii, prosząc internautów o wsparcie. Po wielu tygodniach niepewności pojawiło się jednak światełko w tunelu. Adrian został zakwalifikowany do programu badań klinicznych w Bydgoszczy.

Zabawa u boku celebrytów, potem powrót do szpitalnej rzeczywistości. Tak Anita i Adrian weszli w Nowy Rok

Sylwester był doskonałą okazją do złapania oddechu i choć na krótko oderwania się od trudnej rzeczywistości. Anita i Adrian wybrali Zakopane, a dokładniej Bachleda Hotel Kasprowy, miejsce, które w noc sylwestrową przyciągnęło również inne znane nazwiska ze świata show-biznesu. To tam nowy rok witali m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, a także Agnieszka Woźniak-Starak.

Jak się okazało, pobyt pary nie był jedynie prywatnym wyjazdem. Anita zdradziła w mediach społecznościowych, że sylwestra spędziła… w pracy. To ona współtworzyła oprawę wydarzenia, przygotowując tematyczne widowisko inspirowane serialem "Bridgertonowie". Aby nie rozstawać się z rodziną, zabrała ze sobą Adriana oraz pociechy.

Na opublikowanych zdjęciach widać uśmiechniętą parę i elegancką stylizację Anity, która postawiła na srebrną suknię. W noworocznym wpisie nie zabrakło refleksji. Szydłowska podkreśliła, jak wielką wartością jest zdrowie i jak bardzo zmienia się perspektywa, gdy zaczyna go brakować.

Zawsze życzy się zdrowia, ale dopiero kiedy go zabraknie docenia się jego znaczenie. Tak więc- spełnienia marzeń i zdrowia dla Was i Waszych rodzin na nowy 2026 rok. Sylwestra spędziłam jak od wielu lat w pracy, tworząc tym razem tematyczne show w stylu Bridgertonów z @atelie_dance_group_and_events. Aby nie zostawiać męża i dzieci zabrałam ich ze sobą. Dziękujemy @bachledahotelkasprowy za gościnę! Niesamowicie jest rozpoczać ten rok w tym pięknym miejscu. Przed nami intensywny czas, powrót do Bydgoszczy, dalsze leczenie, półroczna chemia i terapia TT fields. Dziś jednak cieszymy się każdą wspólną chwilą z rodziną - czytamy w sieci.

