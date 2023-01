Co mu grozi?

Anna Nowak-Ibisz w latach 2005-2009 była żoną Krzysztofa Ibisza, z którym ma syna, 17-letniego dziś Vincenta. W 2009 roku doszło między parą do rozwodu, a Ibisz związał się z inną kobietą. Ale Anna Nowak-Ibisz wciąż świetnie radziła sobie w show biznesie. Aktorka i prezenterka telewizyjna była prowadzącą kultowego programu w TVN Style - "Pani Gadżet". Niestety, po 24 sezonach stacja postanowiła zrezygnować z produkcji, co spotkało się z niezadowoleniem fanów. "Wielka szkoda, bardzo lubiłem ten program", czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych. Co dalej z Anną Nowak-Ibisz? Wiemy, jaka będzie jej telewizyjna przyszłość.

Kultowy program znika z TVN Style. Była żona Ibisza straciła pracę! Co dalej z Anną Nowak-Ibisz?

O tym, że kanał TVN Style nie planuje realizacji kolejnej edycji programu "Pani Gadżet" z Anną Nowak-Ibisz w roli prowadzącej, poinformował serwis Wirtualne Media.

"W wiosennej ramówce TVN Style nie pokażemy nowych odcinków Pani Gadżet", Wirtualne Media cytują biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.

Tym samym Anna Nowak-Ibisz straciła pracę, ale... nie na długo! Stacja zapowiedziała bowiem, że pracuje nad nowym programem, który ma poprowadzić właśnie była żona Ibisza. "WM" podają, że nie wiadomo na razie, czy trafi on do ramówki wiosennej, czy jesiennej. "Niewykluczone też, że Pani Gadżet powróci jeszcze kiedyś do oferty TVN Style", snuje domysły portal.

TVN Style: Pani Gadżet. O czym był program Anny Nowak-Ibisz?

Anna Nowak-Ibisz w programie Pani Gadżet w TVN Style poszukiwała najlepszych, najciekawszych, najnowocześniejszych, najbardziej przydatnych i innych „naj” gadżetów dostępnych na rynku. Produkcja cieszyła się dużą popularnością wśród widzów, o czym świadczy fakt, że powstały aż 24. sezony. Program w TVN Style był emitowany od 2011 roku. Co ciekawe, na antenie pojawiła się nawet inna odsłona formatu pod tytułem "Pani Gadżet erotycznie".

Będziecie tęsknić?

