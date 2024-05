Podlewam tym borówkę co 2 tygodnie. Działa niczym steryd, a latem zbieram pełne kosze owoców. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Podlewam tym borówkę co 2 tygodnie. Działa niczym steryd, a latem zbieram pełne kosze owoców

Uprawa borówki amerykańskiej być może nie jest zbyt skomplikowana, jednak należy mieć na uwadze jeden niezwykle ważny fakt - wymaga ona precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Borówka amerykańska uwielbia glebę kwaśną, dlatego wiosną zawsze stosuję ten domowy nawóz do borówki, dzięki czemu latem krzaczki dosłownie obsypują się owocami. Do dużego wiadra wsypuję 2 kg czerstwego, rozdrobnionego na kawałki chleba. Następnie zalewam go 10 litrami wody i zostawiam w ciepłym miejscu na 7 dni. Po tym czasie podlewam krzaczki borówek. Zabieg powtarzam co 2 tygodnie, dzięki czemu gleba utrzymuje kwaśny odczyn, a zawarte w chlebie drożdże dostarczają roślinie cennych pierwiastków oraz witamin, które stymulują korzenie do rozwoju, a także wzmacniają odporność i rozwój roślin.

Jak zakwasić glebę dla borówki amerykańskiej?

Jak już wcześniej wspomniałam w uprawie borówki amerykańskiej należy pamiętać o zadbaniu o zakwaszanie gleby. Tu pomoże domowa mikstrua z kwaskiem cytrynowym. Wsypuję jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie mieszam i podlewam tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ta odżywka sprawia, że krzaczki bujnie owocują.