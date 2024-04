Zalewam wrzątkiem i po 3 dniach podlewam maliny w kwietniu. Latem krzaczki uginają się od owoców. Domowy nawóz do malin na wiosnę

Zanurzam we wrzątku, aż wszystkie bąbelki się ulotnią. Florystka poradziła mi, co robić by lilak stał w wazonie ponad tydzień. Sposób na bez w wazonie

Uprawa malin w ogrodzie staje się coraz popularniejsza wśród Polaków. I choć nie jest to zbyt skomplikowana czynności, to warto wiedzieć o niej nieco więcej, aby latem zbierać obfite plony. Oprócz obowiązkowego podlewania malin, należy im także dostarczyć ważnych składników odżywczych, dzięki którym nie tylko obsypią się owocami, ale też będą odporne na różne choroby czy szkodniki. Idealnym okresem do nawożenia malin jest oczywiście wiosna i wtedy dobrym rozwiązaniem jest domowy nawóz do malin, który bez większego problemu każdy z nas przygotuje samodzielnie. Zamiast wyrzucać obierki ziemniaków do kosza, zalewam je wrzątkiem i zostawiam na 3 dni. Po tym czasie przecedzam obierki, a ekologicznym nawozem podlewam maliny w ogrodzie. Latem krzaczki dosłownie uginają się od owoców.

Jak uprawiać maliny w ogrodzie, aby rosły jak szalone?

Wiele osób zastanawia się, jak uprawiać maliny w swoim ogrodzie, aby latem cieszyć się bujnie obsypanymi przez owoce krzakami. Tu musisz pamiętać o poniższych zasadach:

Maliny potrzebują gleby o lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 5,5–6,5), żyznej i lekko wilgotnej.

Wybieraj dla nich stanowiska słoneczne i przewiewne.

Przycinaj je 1 – 2 razy w roku.

Koniecznie zadbaj o odpowiednie podparcie dla maliny. To rośliny, które się pną.

Pamiętaj o regularnym odchwaszczaniu.

W czasie upałów zadbaj o nawadnianie 1 - 2 razy w tygodniu.