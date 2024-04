Majówkowe przyjęcie – zostań prawdziwym Grill-Masterem!

Kluczem do udanego przyjęcia w ogrodzie jest oczywiście przyjemna atmosfera, świetna pogoda oraz przede wszystkim smaczne jedzenie. Ważne jest nie tylko przygotowanie potraw „w punkt”, ale także podanie ich tak, by nie wystygły i wciąż cieszyły swoim smakiem i aromatem biesiadujących przy stole pełnym pyszności. Nikt przecież nie lubi zimnych potraw z grilla!

Kiełbasa, steki, ryba – wszystko idealnie wypieczone

Koniec z grillowaniem „na oko”! W końcu możesz cieszyć się czasem z bliskimi bez potrzeby ciągłego doglądania potraw na ruszcie. Istnieją bowiem urządzenia, dzięki którym dania będą idealnie wypieczone, soczyste w środku, a na zewnątrz przepysznie chrupiące. Mowa tutaj o Thermomix® Sensor, czyli inteligentnym termometrze, który precyzyjnie kontroluje temperaturę potrawy podczas grillowania, pieczenia i smażenia. Łączy się przez Bluetooth® z urządzeniem Thermomix® TM6 oraz aplikacją Cooking Center i prowadzi dwa rodzaje pomiarów dzięki czujnikowi temperatury środka i czujnikowi temperatury otoczenia. Wystarczy wyjąć Thermomix® Sensor z ładowarki zasilanej na baterię, aby nawiązał połączenie z urządzeniem Thermomix® TM6, wybrać odpowiedni tryb i umieścić czujnik w środku ciasta, pieczywa, mięsa czy ryby. Temperatura środka zmierzona przez Thermomix® Sensor jest wyświetlana w Centrum zarządzania gotowaniem na wyświetlaczu urządzenia Thermomix® TM6, a także w aplikacji Cooking Center, dostępnej dla systemów iOS i Android. Kiedy danie jest gotowe „w punkt” i należy zdjąć je z grilla pojawia się powiadomienie. Sonda świetnie sprawdzi się podczas przygotowywania burgerów z łódeczkami i majonezem czosnkowym, steków z masłem ziołowym czy limonkowego kurczaka z kalafiorowym ryżem. Przepisy na te pyszności znajdziesz na Cookidoo®, czyli platformie z przepisami na Thermomix®. A jeden z nich udostępniamy poniżej.

Potrawy zawsze w idealnej temperaturze

Znasz ten problem, kiedy zdejmujesz z grilla gorące dania a za chwilę, z uwagi na dość chłodną, majową aurę, wszystkie pyszności szybko tracą swoją temperaturę i robią się nieapetyczne? Mamy na to rozwiązanie! To stalowe naczynie termiczne do serwowania zarówno ciepłych, jak i zimnych dań. System izolacji z podwójnymi ściankami oraz pokrywa ze szła hartowanego pozwalają utrzymać temperaturę potraw przez długi czas, co jest szczególnie przydatne podczas większych spotkań, kiedy nie wszystkie dania mogą być podawane od razu po przygotowaniu, a także gdy przyjęcie odbywa się na zewnątrz, podczas chłodnych jeszcze majowych wieczorów. Naczynie termiczne jest doskonałe do przechowywania gorących dań, jak również do chłodzenia sałatek czy deserów.

Dzięki naczyniu termicznemu do serwowania marki Thermomix® twoje potrawy zachowają swoją świeżość i aromat, a goście będą mogli cieszyć się nimi w idealnej temperaturze przez całe przyjęcie. To praktyczne i eleganckie rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie jakość i dbałość o detale.

Majówka to dopiero pierwsza okazja w roku do spędzenia czasu z bliskimi przy grillu. Przed nami jeszcze cały sezon wiosennych i letnich przyjęć ogrodowych. Warto więc zaopatrzyć się w akcesoria, które ten czas uprzyjemnią i będą służyć przez wiele sezonów grillowych. Tymczasem poznajcie przepis na przepysznego, limonkowego kurczaka, idealnego na grilla, prosto z platformy Cookidoo®.

Limonkowy kurczak z kalafiorowym ryżem

Składniki:

½ pęczka kolendry, świeżej, tylko liście, plus dodatkowa ilość do dekoracji

2 ząbki czosnku

½-1 papryczka chili, świeża, bez gniazd nasiennych, pokrojona na kawałki

50-100 g soku z limonki, świeżo wyciśniętego (patrz wskazówka)

100 g oliwy z oliwek

2 łyżeczki miodu lub 2 łyżeczki syropu z agawy

1 łyżeczka soli

¼ łyżeczki kminu rzymskiego, mielonego

4 piersi z kurczaka, bez skóry, o grubości 2,5 cm (patrz wskazówka)

500 g różyczek kalafiora

300 g wody

olej, do natłuszczenia

1 limonka, pokrojona na kawałki, do dekoracji

Przygotowanie

1. Do naczynia miksującego włożyć kolendrę, czosnek i chili, dodać sok z limonki, oliwę, miód, sól i kmin rzymski, rozdrobnić 3 s/obr. 8. Połowę marynaty przełożyć do dużej miski. Do dużej miski dodać piersi z kurczaka, obtoczyć w marynacie, odstawić (patrz wskazówka). Pozostałą marynatę pozostawić w naczyniu miksującym.

2. Do naczynia miksującego dodać kalafior, rozdrobnić 2-4 s/obr. 6. Przełożyć do dolnej części przystawki Varoma.

3. Do naczynia miksującego wlać wodę. Nałożyć przystawkę Varoma z kalafiorem, gotować na parze 15-20 min/Varoma/obr. 1. W tym czasie rozgrzać grill (patrz wskazówka) do średnio-wysokiej temp. Ruszt natłuścić olejem. Zamarynowanego kurczaka grillować z obu stron po ok. 1 min, następnie grillować ok. 20 min, obracając od czasu do czasu. Ugotowany na parze ryż kalafiorowy pozostawić w zamkniętej przystawce Varoma do czasu podania. Limonkowego kurczaka podawać z kalafiorowym ryżem udekorowanego kolendrą i kawałkami limonki.

i Autor: Karolina Januszek Thermomix®