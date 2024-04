Wsypuję 1 łyżkę na 10 l wody i podlewam borówki. Ta odżywka działa niczym steryd. Latem krzaczki uginają się od owoców. Domowy nawóz do borówek

Wsypuję to do wody i energicznie mieszam. Pranie tapicerki stało się przyjemnością. Plamy z kanapy znikają w mgnieniu oka. Sposób na czyszczenie tapicerki

Uprawa borówki amerykańskiej z roku na rok zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Te małe owoce jagodowe są ulubionym przysmakiem wielu z nas, dlatego nie dziwi fakt, że pragniemy mieć, choć kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Tu jednak warto zwrócić uwagę na jeden ważny fakt - borówka amerykańska wymaga precyzyjnego nawożenia głównie z powodu swoich unikalnych wymagań glebowych i specyficznej budowy systemu korzeniowego. Te krzaczki uwielbiają glebę kwaśną, dlatego wiosną zawsze stosuję ten domowy nawóz do borówki, dzięki czemu latem krzaczki dosłownie obsypują się owocami. Wsypuję jedną łyżkę kwasku cytrynowego na 10 litrów wody, dokładnie mieszam i podlewam tym roztworem swoje borówki w ogrodzie. Ta odżywka sprawia, że krzaczki rosną jak na sterydach i bujnie owocują.

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

W uprawie borówki amerykańskiej pomocny będzie również organiczny nawóz z czerstwego chleba oraz wody. Jak go przygotować? Do wiadra wrzuć około 1,5 starego chleba (możesz wykorzystać również białe bułki oraz pokruszone krakersy) i całość zalej wodą. Przygotowany roztwór odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Raz dziennie wszystko mieszaj. Pamiętaj jednak, aby do tej mieszkanki nie wykorzystywać pieczywa z dodatkami orzechów, cebuli lub czosnku, gdyż mogą one negatywnie wpłynąć na rośliny. Przygotowanym domowym nawozem podlewaj glebę pod krewami borówki amerykańskiej.