Uprawa malin

Wiosną rozsypuję to pod krzaczkami malin. Latem zbieram pełne kosze owoców. Naturalny nawóz do malin

Nawożenie malin wiosną to jeden z najważniejszych etapów ich uprawy. Jeśli dostarczymy krzewom odpowiednią ilość składników odżywczych, będą rosły jak szalone i latem obsypały się owocami. Ja co roku rozsypuję to pod krzaczkami malin w moim ogrodzie. Po kilku tygodniach dosłownie uginają się od owoców, a ja zbieram pełne kosze ulubionych malinek. To naturalny nawóz do malin.