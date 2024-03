Blenduję, dolewam 1 litr wody i podlewam sadzonki pelargonii. Latem mam kwiecisty dywan w ogrodzie. Domowy nawóz do sadzonek pelargonii

Zrobiłam to z warzywami do sałatki jarzynowej. Nigdy nie była lepsza, rodzina prosiła o dokładkę. Ten sposób na sałatkę jarzynową sprawi, że będzie smaczna i wyrazista

Blenduję, dolewam 1 litr wody i podlewam sadzonki pelargonii. Latem obsypują się kwiatami

Pelargonie to jedne z najbardziej lubianych kwiatów balkonowych i ogrodowych wśród Polaków. Pięknie zdobią przestrzeń, a ich kolorowe kwiaty cieszą oko. Z racji, że cieplejsze dni zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi czeka nas okres rozsad sadzonek pelargonii, to warto te rośliny przygotować w odpowiedni sposób, aby zniosły zmianę jak najlepiej, a latem obsypały się kwiatami. Co prawda pielęgnacja pelargonii nie jest trudna, a do sezonowego nawożenia rośliny w zupełności wystarczy domowa odżywka do sadzonek pelargonii, którą bez najmniejszego problemu przygotujesz w domu. Jak ją zrobić? Wrzuć jednego ziemniaka do blendera, dodaj litr wody i dokładnie je zblenduj na gładką masę. Następnie powstałą papkę przecedź przez sitko. Płynem podlej sadzonki pelargonii. Z kolei gęsty miąższ możesz śmiało wymieszać z podłożem podczas przesadzania. Tak przygotowany domowy nawóz do sadzonek pelargonii stosuj raz w miesiącu.

Nawóz z ziemniaka do roślin. Jak działa?

Domowy nawóz do roślin ogrodowych przygotowany z ziemniaka dostarczy naszym kwiatom wielu składników odżywczych niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu. Są to: azot, fosfor, potas, które sprawiają, że pelargonie obsypują się pięknymi kwiatami, które będą się utrzymywały przez wiele miesięcy. Co więcej, taki domowy nawóz zapewnia intensywny wzrost roślin, a także wspomaga rozwój korzeni. Odżywkę z ziemniaka można także wykorzystać do innych kwiatów doniczkowych i ogrodowych.