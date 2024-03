Obieram i zalewam wrzącą wodą. Zawsze w kwietniu podlewam tym pelargonie. Odwdzięczają mi się bujnymi kwiatami. Wiosenny nawóz do pelargonii

Wrzucam do wrzącej wody i podlewam tym pelargonie. Roślina bujnie kwitnie aż do jesieni

Pelargonie to przepięknie kwiaty, które kwitną od maja aż do wczesnej jesieni. Często są sadzone w ogrodach i na działkach, a ich kwiaty zachwycają przechodniów. Pielęgnacja pelargonii nie jest trudna, a do sezonowego nawożenia rośliny w zupełności wystarczy domowa odżywka z łupin cebuli. Nawożę nią moje pelargonie już od wielu sezonów i co roku przepięknie kwitną. Łupiny z cebuli bogate są w cenne składniki odżywcze i minerały, które wzmacniają i odżywiają pelargonie. Wzmacniają one system odpornościowy rośliny oraz stymulują jej rozwój. Są źródłem między innymi magnezu, potasu, miedzi, żelaza, wapnia oraz witamin z grupy B. Podlewaj pelargonie odżywką z łupin cebuli od wczesnej wiosny aż do lata, a roślina odwdzięczy Ci się bujnymi kwiatami.

Jak przygotować odżywkę do pelargonii z łupin cebuli?

Naturalne i domowe sposoby pielęgnacji roślin cieszą się coraz więcej popularnością. Odżywka do pelargonii jest łatwa w przygotowaniu i całkowicie naturalna. Wykorzystujesz jednie resztki po obieraniu cebuli. Przygotuj łupiny z około 10 cebul i zalej je 2 litrami wrzącej wody. Całość przelej do słoika, zakręć i odstaw w ciemnie oraz chłodne miejsce na 24 godziny. Po tym czasie odżywka do pelargonii jest gotowa. Podlewaj nią pelargonie raz na dwa tygodnie przez całą wiosną i lato. Składniki odżywcze z łupin cebuli wzmocnią system korzeniowy i sprawią, że kwiaty będą bujniejsze.