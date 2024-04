i Autor: shutterstock

Sposób na pranie

Zamiast w kuchni, trzymam to w łazience i zawsze dodaję 5 łyżek do prania bialych ubranich. Działa jak delikatny wybielacz. Białe ubrania pod pachami są idealnie czyste

Delikatny sposób na pranie białych ubrań. Jak wywabić plamy bez niszczenia tkaniny? Białe ubranie bywa dosyć uciążliwe podczas prania. Jasne tkaniny mają to do siebie, że z czasem żółkną i zwłaszcza pod pachami pojawiają się nieestetyczne plamy trudne do usunięcia. Mam na to swój sposób, którego nauczyłam się odo babci. Zawsze do prania białych ubrań wsypuję 5 łyżek tego proszku. Działa jak delikatny wybielacz, a ubrania po praniu są śnieżnobiałe.