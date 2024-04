Wlewam szklankę do bębna i piorę ciemne rzeczy na niskiej temperaturze. Kolory są intensywne i nie blakną. Sposób na pranie czarnych rzeczy

Wlewam szklankę napoju do bębna i nastawiam ciemne rzeczy na niską temperaturę prania. Kolory są intensywne i nie blakną

Pranie ciemnych ubrań to zadanie, które wbrew pozorom wymaga od nas konkretnej wiedzy. Zwłaszcza jeśli są to rzeczy, które bardzo lubimy nosić i chcielibyśmy, aby nie blakły zbyt szybko i służyły nam przez lata. Dlatego warto zapoznać się ze skutecznym sposobem na pranie czarnych ubrań, który ochroni intensywny kolor ciemnych rzeczy, a nawet przywróci go tym, które już wyblakły. Ekspertki od czystości na swoim profilu @pomyslowe.panie.domu na Instagramie zdradziły sprytny trik na pranie ciemnych rzeczy, dzięki któremu kolor odzyska swoją dawną intensywność. "Zaparz mocną kawę, używając większej ilości kawy niż zwykle, aby uzyskać bardziej skoncentrowany napar. Pozwól mu ostygnąć i wlej do bębna pralki" - piszą pod swoim postem. Co dalej? Do dozownika dodaj odrobinę płynu do prania ciemnych tkanin, zamiast płynu do płukania wlej ocet z dodatkiem kilku krople olejku eterycznego. Po wyjęciu z pralki Twoje czarne ubrania będą jak nowe. Pranie czarnych ubrań z dodatkiem octu i kawy sprawi, że zachowasz głębię czarnego koloru na długo.

Jak prać ciemne ubrania, aby nie straciły koloru?

Trzymając się kilku zasad podczas prania, unikniesz zniszczenia swoich ulubionych ubrań, ich zafarbowania czy utraty intensywności ich kolorów. Piorąc ciemne rzeczy w ten sposób, z pewnością posłużą Ci przez długi czas. Na co warto zwrócić uwagę podczas prania? Oto najważniejsze zasady:

Posegreguj ubrania kolorystycznie. Oddziel jasne i kolorowe rzeczy (koszulki, spodnie, bluzy) od ciemnych. Bieliznę odkładaj na oddzielną kupkę. Ubrania przekręć na lewą stronę. Wrzuć swoje ciemne rzeczy do bębna i go zamknij. Do komory w szufladzie z numerem 2 wsyp proszek do prania lub płyn do czarnego. Miejsce na płyn do płukania znajduje się w środkowej komorze. Włącz pralkę i wybierz program do prania bawełny lub syntetyków - w zależności, jakie rzeczy pierzesz oraz jakie programy posiada twoje urządzenie. Możesz również ustawić ręcznie temperaturę prania na 40 stopni i ilość obrotów maksymalnie 1000/min..