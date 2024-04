Wsypuję 3 miarki do gorącej wody i piorę białe skarpetki w 60 st. Po wyjęciu z pralki są śnieżnobiałe. Sposób na pranie białych skarpet

Wsypuję to do blendera i mielę na jednolitą masę. Wczesną wiosną tylko tym podlewam sadzonki pomidorów. Łodygi uginają się od soczystych pomidorów. Jak nawozić pomidory?

Wsypuję 3 miarki do gorącej wody i piorę białe skarpetki w 60 st. Po wyjęciu z pralki są śnieżnobiałe

Chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że pranie białych skarpetek to niezwykle trudne wyzwanie. Bardzo szybko uwidaczniają się na nich nawet najmniejsze zabrudzenia, które potem ciężko doprać. Co więcej, z czasem białe skarpetki szarzeją i nie wyglądają już tak efektownie jak na początku. A z racji, że są one nieodłącznym elementem wielu wiosennych stylizacji, każdy z nas chciałby poznać skuteczny sposób na pranie białych skarpetek, który sprawi, że będą znowu śnieżnobiałe. Chyba najskuteczniejszą metodą na wybielenie skarpet podczas prania jest ich wcześniejsze namaczanie. Wysp do miski 1 miarkę sody kalcynowanej, 1 miarkę boraksu, 1 miarkę kwasku cytrynowego i zalej to gorącą wodą. Namaczaj skarpetki przez 30 minut, a następnie upierz standardowo w pralce na programie o temperaturze 60 stopni. Po wyjęciu z bębna skarpety będą jak nowe.

Domowy sposób na wybielenie skarpetek

Pamiętaj o tym, że częste stosowanie wybielacza niszczy materiał, dlatego staraj się zastąpić go domowymi sposobami na pranie skarpetek, które są na pewno bezpieczniejsze dla tkaniny, a efekt dają niemalże taki sam. Wsyp około 4 łyżek sody oczyszczonej do bębna pralki, do szuflady oczywiście wsyp proszek do prania i nastaw pranie białych skarpet. Pamiętaj, aby tę część garderoby prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki Twoje skarpetki będą śnieżnobiałe.